50 éve halt meg Allan Haines Lockheed, a legendás repülőgép-tervező

Élete végén arra a kérdésre, mit is csinált a repülés hőskorában, egy szóval válaszolt: "Túléltem."

Ötven évem 1969. május 26-án halt meg Allan Haines Lockheed amerikai repülőgép-tervező, a nevét viselő óriásvállalat alapítója.

1899. január 20-án született a San Francisco közelében fekvő Niles városkában, Loughhead néven, amelyet hivatalosan 1934-ben változtatott Lockheedre, hogy megegyezzen a vállalat nevével. Szülei válása után anyjával és fivéreivel egy kaliforniai gyümölcsfarmon nőtt fel, s miután szemtanúja lett John J. Montgomery professzor siklórepülő-kísérleteinek, a repülés szerelmese lett. Formális képzése az általános iskola után abbamaradt, de hatalmas gyakorlatra tett szert a szerelésben, és lelkesen olvasta a szakkönyveket. 1906-ban autószerelő lett San Franciscóban, autóversenyeken indult, és repülni is megtanult munkaadója repülőgépén. Élete végén arra a kérdésre, mit is csinált a repülés hőskorában, egy szóval válaszolt: "Túléltem."

Az idős Lockheed, valamikor az 1960-as években.

Victor bátyja hívására Chicagóba költözött, hogy egy siklórepülőt motoros géppé építsen át. Művét több hivatásos pilóta próbálta a levegőbe emelni, de egyiküknek sem sikerült, a fiatal Allan viszont második kísérletre felszállt vele. Innen nem volt megállás: 1910-ben George Gates repülőtervezővel kétüléses gépükön ők hajtották végre a világon az első kétpilótás repülést. 1913-ban Malcolm bátyjával megalapították az Alco Hydro-Aeroplane Companyt, s egy taxivállalat tulajdonosának támogatásával, kézi szerszámokkal egy kétüléses gépet építettek, az ALCO No 1 1916-ban San Franciscóban és Santa Barbarában látványos bemutatókon szerepelt. A testvérek még ebben az évben újabb céget alapítottak: a Loughhead Aircraft Manufacturing Company kétmotoros, elsősorban városnézésre szánt tízüléses gépek építésével próbálkozott, de sem katonai, sem polgári megrendelést nem kaptak. A céget 1920-ban felszámolták, Allan ingatlanügynök lett, új szakmáját nem túl nagy lelkesedéssel, de annál eredményesebben művelte.

1926-ban a Douglas repülőgépgyárban dolgozó John Northrop mérnök segítségével újjáélesztette vállalatát, immár Lockheed Aircraft Corporation néven. A működését egy hollywoodi garázsban megkezdő cég Northrop és Gerry Vultee tervei alapján építette meg a gyors, ötüléses Vega gépet, amelynek első darabjait a sajtómágnás George Hearst vette meg. A rétegelt lucfenyő törzsű, könnyű és erős géppel hajtotta végre 1928-ban George Hubert Wilkins a történelem első sarki repülését, az Alaszka legészakibb pontján fekvő Barrow-ból a Spitzbergákra. A hóviharban végrehajtott, kalandos út öt napig tartott, de a pilóták ebből csak húsz órát töltöttek a levegőben.

A világszenzációt keltő út után a Lockheed Aircraft a repülés történetének addigi legnagyobb értékű kereskedelmi megrendelését kapta, a kaliforniai Burbankben felépített új gyárban 1929-ben 300 munkással már heti öt gépet gyártottak. A Vega gépekkel egymás után állították fel a rekordokat, többek között a híres pilótanő Amelia Earhart is, ezért hagyta el Loughead száját a híres mondás: "Egy Lockheedet csak egy Lockheed győzhet le". A cég építette azt a Justice for Hungary névre keresztelt Sirius gépet is, amellyel 1931-ben Endresz György és Magyar Sándor leszállás nélkül repülte át az Atlanti-óceánt.

Az immár virágzó vállalat vezetésében azonban egymást érték a viták, s Northrop, miután nem tudta meggyőzni Lockheedet, hogy álljanak át a fémtörzsű gépekre, 1928 végén távozott. A Lockheedet a következő évben többségi tulajdonosa eladta egy befektetési holdingnak, s a helyzettel kibékülni nem tudó Allan lemondott igazgatói tisztségéről. Saját vállalatai nem voltak sikeresek: az 1930-ban alapított Loughhead Brothers Corporation és az 1937-ben létrehozott Alcor egyaránt tönkrement, pénze szinte teljes egészében elúszott.

Ezután visszatért az ingatlanüzlethez, a második világháború alatt a hadügyminisztériumnak is dolgozott, tanácsadóként is ténykedett, egyebek között az ötvenes években a nevét viselő vállalatnál. 1961-től visszavonultan élt Arizonában, 1969. május 28-án, nyolcvanéves korában bekövetkezett haláláig.

Az immár Lockheed nélküli Lockheed a gazdasági válság idején csődbe ment, s csak 1932-ben élesztette újjá egy befektetőcsoport. A Lockheed a következő időszakban az Egyesült Államok egyik vezető repülőgyártó és hadiipari vállalata lett, üzemeiből került ki a híres F-104-es Starfighter vadászgép, a C-130-as felderítő és a C-5-ös Galaxy szállítógép. A Lockheed 1995-ben egyesült a Martin Marietta céggel, így jött létre a Lockheed-Martin vállalat, amely százezer dolgozót foglalkoztat világszerte, bevételeinek zöme hadiipari megrendelésekből származik.