Erasmus-ügy: a modellváltó egyetemek szerint nem sérült az autonómia, bíróságra mennek

A Semmelweis Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Debreceni Egyetem, az Állatorvostudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Dunaújvárosi Egyetem közleménye szerint az EU Tanácsa és Bizottsága bizonyos politikai aggályaira hivatkozva fogadták el a tanács végrehajtási határozatát. A határozat egy olyan intézkedéscsomagot tartalmaz, amelynek célja, hogy nyomást gyakoroljon Magyarországra, és ennek „melléktermékeként” 21 magyar egyetem és hallgatói, kutatói, klinikái és intézetei is belekerültek egy olyan politikai konfliktusba, amelynek során méltánytalanul hátrányos megkülönböztetésben részesülnek, ellentmondva az Európai Unió alapelveinek: egyenlő bánásmód, tudományos szabadság, diszkrimináció tilalma, ártatlanság vélelme – hangsúlyozták. A tanácsnak a Magyarország kormányával kapcsolatos, a helyzet alapjául szolgáló problémáinak semmi köze nincs a magyar egyetemeknek – tették hozzá.

