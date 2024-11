Itt vannak a munkáshitel részletei

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A kormány korábban kifejezetten szakmunkáshitelben gondolkodott, kifejezetten azért, hogy itthon tartsa a kétkezi dolgozókat, de Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szeptember 12-i Kormányinfón már jelezte, hogy ennél szélesebb körre terjesztik ki a hitelprogramot. Október 30-án már azt jelentette be, hogy a nemzetgazdasági tárca elkészült az új munkáshitel részleteivel.

Az NGM úgy számol, hogy az intézkedés nagyjából 300 ezer főt érinthet a következő két évben – ez azt is jelenti, nem számítanak arra, hogy a többség a teljes keretösszeget kihasználja, hiszen ebben az esetben – 500 milliárdos keretösszeggel számolva – csak 125 ezren részesülhetnének benne. Az ellen azonban gyakorlatilag semmi sem szól, hogy ne a teljes összeget érvényesítsék az igénylők.

Fontos kitétel az is, hogy a diákhitelre jogosult (tehát felsőoktatásban tanuló) fiatalok nem vehetik igénybe. A főiskolai, egyetemi képzésben részt vevők így gyakorlatilag negatívan diszkrimináltak, hiszen a diákhitel nem kamatmentes.

A hitel feltételei között szerepel, hogy kizárólag azok a fiatal munkavállalók jogosultak rá, akik heti legalább 20 órában alkalmazottként vagy vállalkozóként tevékenykednek. Az igénylő azt is vállalja, hogy a hitel folyósításától számított legalább öt évig bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkezik, és dolgozik – írja a hvg.hu .

