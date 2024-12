A megtakarítások jobb helyen vannak az államnál, véli az Államkincstár vezetője

Bugár hangsúlyozta, hogy az államkincstár által kezelt megtakarítások nemcsak az egyének, hanem a hazai gazdaság szempontjából is előnyösek. „A pénz, amit a lakosság állampapírba fektet, végső soron a hazai gazdaságot támogatja” – mondta.

Bugár szerint a magyar lakosság egyre tudatosabban kezeli pénzügyeit, és felismeri, hogy az állampapír nemcsak biztonságos, de hosszú távon értékálló befektetési lehetőség is. „Az állam szavatol, miközben nincs kamatadó, és az állampapír bármikor eladható” – emelte ki.

Az állampapír-piacon kiemelkedően népszerű a babakötvény: idén csaknem 50 ezer gyermeknek nyitottak Start-számlát, így már 391 ezer kiskorú pénze kamatozik a kincstárnál, összesen 350 milliárd forint értékben. A nyugdíj-előtakarékosság terén is növekvő az érdeklődés: február óta ötezren helyeztek el megtakarításokat, összesen 2,5 milliárd forint értékben.

Regisztráljon és kérdezzen Ön is ma délután 15 óra 30 perctől.

Kapcsolódó cikk Rejt veszélyeket a nyugdíjmegtakarítások újabb kimozgatása? Ezt is kérdezzük ma Felcsuti Pétertől a Klasszis Klubban Regisztráljon és kérdezzen Ön is ma délután 15 óra 30 perctől.

Az elnök hozzátette, hogy a kincstár több akcióval is igyekszik népszerűsíteni az állampapírokat, mint például a nyereményjátékok és ügyfélajánló programok, amelyek révén az ügyfelek száma megközelítette az egymilliót, a kezelt összeg pedig meghaladja a 8000 milliárd forintot.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!