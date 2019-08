Nem szállított időben a webáruház, vagy hibás a kapott termék? Még külföldről is visszaszerezhetjük a pénzünket!

Az internetes kereskedelem gyors és kényelmes, ugyanakkor kockázatokkal is jár. Ahogy egyre többen vásárolnak a világhálón, úgy jelentősen megnőtt a panaszok száma is: késve érkezik a termék, hibás, sérült árut küldenek, vagy nem a megrendelt terméket, gyakran pedig nem fizetik vissza a pénzt a visszaküldött áru után. A webáruházakra ugyanakkor a fogyasztók védelme érdekében a hagyományos boltoktól részben eltérő szabályok vonatkoznak. Ha valamelyik cég nem tartja be ezeket, és nem tudjuk rávenni, hogy megtérítse vagy visszafizesse a nekünk járó pénzt, akkor a fizetési meghagyásos eljárás indítása gyors és hatékony módszer, és az egész EU-ban, Dánia kivételével használható intézmény.

Van gondolkodási idő



Kényelmes, gyors, egyszerű, nagy a kínálat, és gyakran még olcsóbb is a hagyományos boltoknál – ezek lehetnek a neten történő vásárlás előnyei. Megállíthatatlanul növekszik a webáruházak forgalma, tavaly 17 százalékos volt a bővülés, 425 milliárd forintos forgalmat bonyolítottak le a magyar webshopok.

Persze vannak hátrányai is: nem tudjuk megfogdosni, felpróbálni a terméket, látatlanban rendeljük meg. Bár a megrendelések jelentős részét rendben megkapja a vevő, gyakoriak a problémák. Sokszor késve érkezik a termék (és nem csak a karácsonyi roham idején), nem mindig ugyanaz a szín, a méret. Sérülhet a csomag és a termék is a szállításnál. Ezekért pedig mind a webáruház üzemeltetője felel.

Ezen felül egyre több az álwebáruház, amely nem szállítja ki az árut a fizetés után, erre már a rendőrség és a bankszövetség is felhívta a figyelmet.



Érdemes azzal is tisztába lenni, hogy az online kereskedelemben van „gondolkodási idő”, azaz legkésőbb az átvételtől számított 14 napig elállhatunk a vásárlástól, és visszakérhetjük a pénzt, akkor is, ha hibátlan a termék, és azt kaptuk, amit megrendeltünk.

Végső esetben sor kerülhet helyszíni foglalásra

Mit tehetünk akkor, hogy ha – akár problémás volt a vásárlásunk, akár egyszerűen csak meggondoltuk magunkat – a webshop üzemeltetője elérhetetlen, egy idő után nem válaszol a leveleinkre, tőle független hibára hivatkozik, vagy egyszerűen csak nem akarja visszafizetni a vételárat?

Ilyenkor van egy egyszerű megoldás, amellyel gyorsan, pereskedés nélkül hozzájuthatunk a jogosan nekünk járó pénzhez. Attól függően, hogy az adott webáruháznak Magyarországon vagy egy másik uniós tagállamban van a székhelye, illetve a képviselete, indíthatunk fizetési meghagyásos eljárást (FMH), vagy európai fizetési meghagyásos eljárást (EU FMH). Fizetési meghagyásos eljárást bárki, bármely magyarországi közjegyzőnél kezdeményezhet, nem szükséges hozzá se ügyvédi közreműködés, se bizonyítékok csatolása.

Az FMH gyors eljárásnak tekinthető. A közjegyző, ha mindent rendben talál a kérelemben, 15 napon belül – elektronikus úton beadott kérelem esetén 3 munkanapon belül – kibocsátja a fizetési meghagyást. Az FMH megindításához szükséges űrlapokat le lehet tölteni a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapjáról. Ha a webshop üzemeltetője a kézbesítéstől számított 15 napon belül nem fizet, de nem is vitatja a követelés jogosságát, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik.

Ezután a közjegyző kérelemre elrendelheti a végrehajtási eljárást, így néhány héten belül pénzhez juthat a vásárló. A végrehajtási eljárás iránti kérelem formanyomtatványa is megtalálható a kamara honlapján. Ezt a kérelmet ugyanahhoz a közjegyzőhöz kell benyújtani, mint aki a fizetési meghagyást kibocsátotta.

Végrehajtási eljárás esetén a végrehajtó először a pénzintézeteket keresi meg, azt vizsgálva, vajon van-e az adós bankszámláján elegendő pénzösszeg, ami fedezi a tartozást. Sikertelenség esetén a végrehajtó betekinthet az ingatlan-nyilvántartásba, hogy az adósnak van-e végrehajtás alá vonható ingatlana, illetve sor kerülhet az úgynevezett helyszíni foglalásra – magyarázza dr. Losonczi Eszter a MOKK jogi irodájának munkatársa. Mint mondja, nem szükséges, hogy a foglalás a webáruház üzemeltetőjének tulajdonában történjen, sor kerülhet rá ott, ahol az illető lakik vagy irodáját működteti; lehet az éppen egy bérelt lakás is.

A magyar közjegyzők keze Európába is elér

Az európai FMH hasonlóan működik, egy magyar nyelvű formanyomtatvány kitöltésével bármelyik magyar közjegyzőnél kezdeményezhető. A közjegyző harminc napon belül megvizsgálja a kérelmet, és kézbesíti az európai fizetési meghagyást az adósnak. Ha a cég nem vitatja a követelést – erre a kézhezvételt követően 30 napig van lehetősége –, a közjegyző végrehajthatóvá nyilvánítja az európai fizetési meghagyást.

Ha a fizetési meghagyás kézbesítését követően az internetes áruház üzemeltetője vitatja a tartozást (ellentmondással él), akkor a vásárló döntésén múlik, hogy folytatja-e az ügyet a bíróságon. De a tapasztalatok azt mutatják, hogy a fizetési meghagyás kibocsátása – annak ismert és súlyos következményei miatt – önmagában jelentősen növeli a fizetési hajlandóságot. Mindenesetre csak olyan ügyben érdemes eljárást kezdeményezni, ha a követelésünk jogosságában biztosak vagyunk, és rendelkezünk az annak bizonyításához szükséges dokumentumokkal is.

A termék átvételekor ellenőrizzük, mit igazolunk aláírásunkkal

Vásárlás előtt célszerű megtekinteni a webáruházak jogsértéseit nyilvántartó kormányzati adatbázis. Itt azok a webáruházak szerepelnek, melyek külön kormányrendeletben meghatározott ún. súlyos jogsértést követtek el. Javasolt lehet továbbá az előre utalás helyett, amennyiben arra lehetőség van, az utánvétellel történő fizetést választani arra az esetre felkészülve, ha mégse érkezne meg a kiválasztott termék. Minden internetes vásárlás előtt érdemes információkat szerezni továbbá a webáruház üzemeltetőjéről, aki köteles a nevét vagy cégnevét, címét, székhelyét, elérhetőségeit is feltüntetni a honlapon.

Érdemes arra is figyelni, hogy pontosan mit is tanúsítunk aláírásunkkal, amikor a megrendelt árut átvesszük a futártól. Gyakori panasz, hogy a futárok türelmetlenek és sietnének a csomag átadásával, így nincs elegendő idő arra, hogy ellenőrizzük, mit is igazolunk aláírásunkkal: azt, hogy a csomagolás, vagy, hogy maga a termék sértetlen-e. Ez utóbbit is érdemes ellenőrizni a csomag helyszíni megbontásával – magyarázza Losonczi Eszter. Mint mondja, ennek elmulasztása esetén is lehetőség van még jogorvoslatra, ha sérült árut vettünk át. Ekkor akár igazolhatja egy tanú, hogy az átvételkor nem volt elegendő idő és mód a tájékoztató végig olvasására, illetve szakértő közreműködését is igénybe lehet venni, aki igazolja, hogy mikor, minek a hatására történhetett a sérülés.

Az elállási jog nem korlátlan

Mivel az e-kereskedelemben a terméket a vásárlás előtt nincs lehetőségünk ténylegesen megnézni, a vásárlástól történő indokolás nélküli elállási jog illet meg minket. Erre a termék megrendelése és a kiszállítás közötti időtartamban is lehetőségünk van. Emellett a termék átvételétől számított 14 napunk van arra, hogy meggondoljuk magunkat, azaz éljünk az elállási joggal.

Ha a fogyasztó eláll az online kereskedővel kötött szerződéstől, köteles a terméket legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga szállítja vissza. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a vállalkozás legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által vételárként megfizetett teljes összeget. Jó tudni, hogy az elállási jog nem korlátlan, vagyis egyes termékkörökre nem vonatkozik, pl. élelmiszerek, kibontott csomagolású CD/DVD/szoftver, letöltött programok, a fogyasztó egyedi utasításai alapján legyártott termékek, kibontott csomagolású higiéniai termékek. Erről a vásárlót előzetesen tájékoztatni kell. Továbbá online aukciós portálokon, apróhirdetéses oldalakon, közösségi médián keresztül magánszemélytől történő rendelésnél sem illeti meg a vásárlót az elállási jog.

A vásárlóknak pedig tudniuk kell, hogy az elállási határidő alatt a termék tényleges használata miatti (tehát nem a kipróbálás miatti) értékcsökkenést meg kell téríteniük az eladó részére.

