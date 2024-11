Otthonfelújítási program: itt vannak a részletek, nagyon oda kell figyelni

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Fontos változás, hogy amíg az első otthonfelújítási program kedvezményes hitelének kamata fix 3 százalék volt, addig az új támogatásánál a kamattámogatás mértéke 3 százalék. A jelenlegi 5 éves állampapír referenciahozam alapján, ami 6,39 százalék, a maximális ügyleti kamat 8 százalék lenne, amiből a kölcsönt felvevőnek a kamattámogatást levonva 5 százalékot kellene megfizetni. A referenciakamatok azonban januárig változhatnak, és a bankok is adhatnak ilyen kölcsönt a maximálisan megengedett ügyleti kamatnál olcsóbban. Bank360.hu szakértői szerint a támogatott konstrukcióval az igénylők mindenképpen jobban járnak, mintha a lakásfelújítás finanszírozására piaci kamatozású hitelt vennének fel, hiszen azok jóval drágábbak.

A támogatás kérelem a Kincstár formanyomtatványán a Kincstár online felületén, postai úton vagy személyesen a Kincstár területi irodáiban nyújtható be.

20. használati melegvíz-rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is;

c) a belső lépcső kialakítását és cseréjét,

3. fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is;

A 2006-ig használatba vett ingatlanokra is kiterjesztenék.

A közzétett tervezet értelmében 2025. január 1-jétől a Vidéki Otthonfelújítási Program nyújtotta lehetőséggel már csak a felsorolt 2887 kistelepüléseken élő gyermekes családok élhetnek. A támogatás utófinanszíroz, tehát a kiadások megelőlegezését a kérelmezőknek kell megoldaniuk a támogatás megérkezéséig. Ehhez azonban az első programhoz hasonlóan most is felvehetnek a bankoktól legfeljebb 6 millió forintos kedvezményes hitelt.

Megjelent a januártól ismét igényelhető otthonfelújítási program feltételeit tartalmazó jogszabálytervezet. A 3 milliós támogatás és 6 milliós kedvezményes hitel a korábbi lehetőséggel szemben már csak a leendő jogszabályban felsorolt 2887 kistelepüléseken lesz elérhető a gyerekesek számára, és a kölcsön kamatozása is eltér majd a korábbitól – írja a szabályokat ismertető Bank360.hu.

