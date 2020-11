Saját ügyintézővel, otthonról is bankolhat

A Takarékbank Zrt. nagy hangsúlyt fektet a modern kor kívánalmainak megfelelő, és az ügyfelek igényeihez igazodó digitális pénzügyi szolgáltatások kialakítására. Ezért vezetett be korszerű, egységes számlavezető rendszert, ezért fejleszt új, felhasználóbarát online alkalmazásokat, és ezért indította el a VideoBank szolgáltatását, ahol tavasz óta a személyes jelenléthez kötött ügyeket videokapcsolaton keresztül is intézhetik már az ügyfelek.

A minden ügyfél számára elérhető szolgáltatásokon felül a prémium és private banki ügyfeleknek saját számlák közti átvezetésre, befektetési jegyek vételére és eladására, valamint állampapírok visszaváltására is van lehetőségük a VideoBankon keresztül.

A VideoBankban több mint húszféle szolgáltatást tudnak igénybe venni az ügyfelek. Rendezhetik egyebek mellett a meglévő jelzálog és fogyasztási hitelekhez, bankkártyájukhoz, bankszámlájukhoz vagy akár a lekötéseikhez kapcsolódó ügyeiket, és jegyezhetnek állampapírt is. Emellett lehetőségük van tájékozódni új hitelfelvétellel kapcsolatban, de a VideoBankon keresztül módosíthatják adataikat is.

Ezen ügyfelek akár prémium, illetve private bankárokkal is kapcsolatba léphetnek a VideoBankban. Ehhez nincsen más dolguk, mint az előre egyeztetett időpontban egy számítógépen vagy mobileszközön csak rá kell kattintaniuk a bankártól kapott linkre, akivel máris videókapcsolatba lépnek. Manapság egyre többen küzdenek időhiánnyal, illetve szeretnék minél egyszerűbben, kényelmesebben intézni pénzügyeiket. Így sokaknak hasznos lehet, hogy a VideoBank segítségével személyes találkozás nélkül, mégis a banki kapcsolattartót látva, védett vonalon intézhessék meghatározott ügyeiket a Takarékbank Zrt-nél.

Folyamatosan bővíti a VideoBankon keresztül elérhető szolgáltatásait a Takarékbank Zrt. Mostantól a prémium és a private banki ügyfeleknek videókapcsolaton keresztül is lehetőségük lesz banki ügyeiket intézni és hasonlóan a bakfiókokhoz, a VideoBankban is elsőbbségi kiszolgálást kapnak, hogy kényelmesen és gyorsan intézhessék banki ügyeiket.

Szereti a megkülönböztetett figyelmet a banki ügyintézéskor? A Takarékbank Zrt. prémium és private banki ügyfelei már nem csak személyesen, hanem a VideoBankon keresztül is elsőbbségi kiszolgálásban részesülnek, hogy gyorsan és kényelmesen bankolhassanak. Így már otthonról, a nyaralóból vagy akár a világ bármely részéről tarthatják a kapcsolatot hitelintézetükkel.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!