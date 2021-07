Orbán Viktor népszavazás helyett miért nem hallgat le inkább mindenkit?

Ez már tényleg őrület, amit az Orbán-kormány művel. Nem lehet könnyű fideszesnek lenni. Mi folyik ebben az országban kormányzás címén? Mondjuk egy olyan országban, ahol hárommillió ember még nem kérte a védőoltást a koronavírus ellen, aligha lehet közmegegyezés arról, hogy mi számít őrületnek. De amit Orbán Viktor és kormánya mostanában előad, azt tényleg egyre nehezebb ép ésszel értelmezni.

Orbán Viktor miniszterelnök bejelenti a népszavazási kezdeményezést. Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala Orbán Viktor miniszterelnök bejelenti a népszavazási kezdeményezést. Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ha jól követtem az eseményeket, akkor most éppen legyőztük a koronavírus-járvány harmadik hullámát, igaz, meghalt 30 ezer ember. Valami közös nemzeti megemlékezésnek persze hírét sem hallani. A gazdaság próbál újraindulni, de a kereslet-kínálat felborulása miatt pedig még a mostaninál is jelentősebb infláció fenyeget, az áremelkedés ütemét pedig sok esetben nem követik a bérek (bár a KSH adatai szerint az átlagbér közel 10 százalékkal növekedett egy év alatt), a megtakarítások pedig folyamatosan elértéktelenednek. Lenne tehát bőven mivel foglalkoznia a kormánynak. Ehelyett azonban dedós nemzeti konzultációval és mondvacsinált témáról kiírt országos népszavazással rukkolnak elő, mert Soros és Brüsszel újra támad.

Történt ugyanis, hogy szerdán délelőtt a Facebookon tett bejelentést Orbán Viktor: mivel a kormány úgy látja, hogy Brüsszel az elmúlt hetekben egyértelműen megtámadta Magyarországot a gyermekvédelmi tövények miatt, ezért népszavazást kezdeményeznek, hogy a közös népakarat megvédhesse Magyarországot. Az egyik kérdés például így szól: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

Nehéz erre mit mondani. Azon túl, hogy ilyen kezeléssel eleve csak nagykorúak élhetnek. Ennél most nincs fontosabb? De tényleg, tegye fel a kezét, aki tapasztalt olyat, hogy valaki kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezelést népszerűsített. Nekem nem tűnt fel, hogy bárki ilyet népszerűsített volna, az meg pláne nem, hogy a népszerűsítés hatására gyerekek százai vagy ezrei vetették volna magukat alá nemi átalakító kezelésnek. Ez tényleg maga az őrület. Az már tényleg csak szemantikai kötözködés, hogy a nemzeti konzultációban még Soros György által finanszírozott szervezetek indítottak nemzetközi támadást a kormány által gyermekvédelmi törvénynek nevezett "jogszabály" miatt, a népszavazásban pedig már Brüsszel támadt. A kormányzati kommunikációban persze Soros és Brüsszel szinoníma.

A napokban történt ez-az, ami felbőszíthette Orbán Viktort. Például Didier Reynders jogérvényesülésért felelős uniós biztos kijelentette: az Európai Bizottság mindaddig nem fogja jóváhagyni a magyar nemzeti helyreállítási tervet, amíg az Orbán-kormány nem hajt végre igazságügyi reformot és ad megfelelő garanciákat arra, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által feltárt korrupciós ügyeket megfelelően ki is vizsgálják a nemzeti hatóságok. Tehát a bő 7 milliárd eurónyi támogatást tartalmazó magyar helyreállítási terv brüsszeli elfogadása késlekedik. A kormányzati kommunikációval ellentétben azonban nem a "gyerekvédelmi törvény" miatt nem jön az EU-pénz, hanem az uniós pénzek jelentős mértékű ellopása miatt.

Persze Brüsszelnek a pedofiltörvény sem tetszik, ebben a témában az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított. A bizottsági közlemény szerint Magyarország nem indokolta meg, hogy az LMBTQ-tartalmak megjelenítése miért volna káros a gyermekek jóllétére. Ez Orbán Viktor szerint támadás, amire egy nemzeti konzultációval felturbózott országos népszavazás lesz a méltó válasz.

A baj csak az, hogy az elmúlt években egymást érték a Brüsszel és Soros ellenes konzultációk és népszavazások, ahol a Fidesz 2-3 milliós tábora szépen követte is a kiadott utasításokat. Ez így már nagyon unalmas. Egyre több jel mutat abba az irányba, hogy érik egy végső népszavazás is az uniós tagságról. Ezt az Orbán-kormány egyelőre nem meri meglépni, mert tart az eredménytől. Persze jövő tavasszal lesz egy mindent eldöntő választás, ami arról is szólhat majd, hogy a magyarok szeretik-e az Uniót vagy sem.

Ugyanakkor mivel a világ vezető lapjainak munkatársait a soraiban tudó nemzetközi oknyomozó újságírócsapat kutatása szerint az Orbán-kormány is vásárolt pegasusos lehallgató szolgáltatást az izraeli NSO cégtől, ezért azt javasolom, hogy népszavazás helyett inkább hallgassák le minden magyar telefonját, ha kíváncsiak a véleményükre, vagy a kiskorúak ügyében tartsanak inkább fakultatív szülői értekezleteket az iskolákban. A legjobb persze egy felnőttvédelmi törvény lenne, amely megvédene az Orbán-kormány közpénzből finanszírozott kampányaitól.