Súlyos fertőző betegségek terjedhetnek a koronavírus-válság miatt

Afrika déli részén például akár húsz százalékkal is nőhet a tuberkolózis okozta halálesetek száma. (Már jelenleg is ez a leghalálosabb fertőzőbetegség a világon.)

Ráadásul az emberek egyre kevésbé mernek orvoshoz vagy kórházba menni, mivel félnek a koronavírustól. Pedig ma már a HIV-vírus, a tuberkolózis és a malária ellen is vannak kezelések vagy hatékony, a megelőzést szolgáló gyógyszerek.

Az Imperial College London kutatói szerint ezekben az államokban, ahol amúgy is gyakoriak a fertőző betegségek, komoly zavarok léphetnek fel az egészségügyi rendszerben és a gyógyszerellátásban.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!