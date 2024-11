Új tanulmány: a saját végzetünkbe görgetjük magunkat a mobiltelefonunkon

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Sharot most azon dolgozik, hogy létrehozzon egy olyan alkalmazást, amely segít az embereknek abban, hogy jobb döntéseket hozzanak az általuk kiválasztott online tartalom tekintetében.

A szakemberek megállapították, hogy mindkettőnek van benne szerepe, és azok, akik több negatív tartalmat szoktak olvasni, rosszabbul is vannak lelkileg azután, hogy a saját magukat romboló spirálban még több negatív tartalmat vonzanának be.

További tesztekkel – amelyek során a kutatók megváltoztatták az egyének által olvasott weboldalakat – azt próbálták kideríteni, hogy a minta az ok, vagy az már okozat-e.

A rossz lelkiállapotban élők a világhálón is a lehúzó tartalmakat vonzzák be Fotó: Depositphotos

A kutatás szerint azok, akiknek eleve rosszabb a mentális egészségük, nagyobb valószínűséggel olvasnak negatív tartalmakat az interneten. A kutatók viszont azt is megállapították, hogy az emberek, akiknek negatív tartalmat mutattak, egyre lehangoltabbak lettek – írja a The Independent.

A „végzetgörgetés” általában akkor következik be, amikor az emberek túl hosszú ideig fogyasztanak negatív vagy lehangoló tartalmakat a közösségi médiában.

A University College London (UCL) tudósai által végzett tanulmány most azt találta – amit sokan gyanítanak az okostelefonok térnyerése óta –, hogy aki túl sok ideig helytelenül használja őket, sokkal rosszabbul érezheti magát. Sőt, ezzel egyfajta csapdába kerülve egyre mélyebbre kerül.

