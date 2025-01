Budapest tényleg semleges: Nyugatról és Keletről is özönlenek a turisták

Várható volt, hogy nem fogja visszafogni magát a kormány, ha meglátja a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által a novemberi turizmusról közölt adatokat. Nem is tette.

A jelenlegi tendenciák alapján Magyarország továbbra is kiemelkedő úti cél a nemzetközi és belföldi utazók számára, és az ország turizmusának növekedése szilárd alapot ad a gazdasági fejlődéshez

– szerepel a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményében.

Az adatok szerint a vendégek száma 17 százalékkal, 1,2 millióra, a vendégéjszakák száma pedig 10 százalékkal, 2,8 millióra emelkedett az előző évhez képest. A belföldi vendégek száma 10 százalékkal, 607 ezerre, míg a külföldről hazánkba látogatók száma 23 százalékkal, 639 ezerre nőtt. A hazai vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma 4 százalékkal, 1,3 millióra bővült, míg a külföldiekhez köthető vendégéjszakák száma 15 százalékkal, 1,6 millióra.

Budapest nagyon népszerű

Fotó: Pixabay

Érdekes módon a gazdasági tárca azt is beletette a közleményébe, hogy novemberben ismét a Balaton bizonyult a leglátogatottabb célpontnak. Ez pedig szerintük fontos előrelépést jelent afelé, hogy a „magyar tenger” turisztikai térsége egész évben vonzó és népszerű turisztikai úti cél legyen. Ez azért meglepő, mert az adatokból az látszik, hogy a Balaton inkább stagnált.

Novemberben is erőteljes bővülést mutatott a hazai turizmus, amelyet ismét elsősorban a külföldi vendégek húztak. Elsősorban Ázsiából érkeztek többen, 38,1 százalékos bővülést mutatott ebben a relációban a vendégéjszakák száma, de az Észak-Amerika, illetve Európa irányából érkező vendégek esetében is jelentős, 10 százalék feletti dinamikát regisztrált a KSH

– reagált az adatokra Molnár Dániel.

A Makronóm Intézet elemzője szerint a belföldi vendégéjszakák száma ezzel szemben csak lassabb ütemben, 3,8 százalékkal nőtt, ugyanakkor a vendégforgalom itt is érdemben gyorsabb, 10,2 százalékos dinamikát mutatott. Vagyis novemberben is folytatódott az a trend, hogy a magyarok többet utaznak, azonban átlagosan csak rövidebb időre. Molnár felhívta a figyelmet arra, hogy területi bontásban ugyanakkor merőben eltérő folyamatok láthatóak, nem minden régió tudott profitálni a turizmus kedvező teljesítményéből novemberben. A vendégéjszakák tekintetében most is Budapest emelkedett ki a maga 20,2 százalékos bővülésével, amelyben a külföldi vendégforgalom főváros központúsága játszotta a legnagyobb szerepet. A vidéki turisztikai térségek közül ellenben csak Debrecen és térsége, Győr-Pannonhalma és a Pécs-Villány térsége tudott közel 10 százalékos bővülést felmutatni, miközben a Balatonon stagnált, több régióban pedig kismértékben visszaesett az egy évvel korábbihoz képest a turisztikai forgalom.

Budapest tényleg elképesztő számokat produkál: április óta egymillió felett van a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma, és vélhetően decemberben is tartott a trend. Tavaly novemberben már egymillió alatt volt ez a szám. Ugyanakkor a fővároson kívül gyakorlatilag semmi nem érdekli a külföldieket Magyarországból.

Kapcsolódó cikk Hiába öntött milliárdokat a kormány a vidékre, csak Budapest érdekli a külföldieket A magyarok döntő többségének októberben sem volt pénze arra, hogy kedvére utazgasson. Már ha egyáltalán lehet hinni a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) számainak.

Más kérdés, hogy a növekedésben az is szerepet játszik, a KSH a kormányzati Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adataiból dolgozik. Az említett NTAK egy online regisztrációs felület, amelybe az elmúlt időszakban szinte az összes sufnit is bekötötték, így papíron sokkal több lett a szálláshely. Például tavaly novemberben 11 337 magánszálláshely vendégeit számolták, idén viszont már közel 14 ezer magánszálláshelytől érkeztek adatok. Ez plusz 3 ezer szálláshelyet jelent.

Az elmúlt években a magán- és egyéb szálláshelyek számának dinamikus növekedése figyelhető meg Magyarországon, ami értelemszerűen a megfigyelt egységek körének bővülését eredményezi. A szálláshelyek számának növekedése nem nyilvántartási hiba, hiszen az NTAK-ba csak azok a szálláshelyek regisztrálnak, amelyek valóban léteznek. A KSH által nem ismert szálláshelyekről a hivatal azért nem tudott és nem is tudhatott, mert azok még nem kezdték meg működésüket a vizsgált időszakban

– írta lapunknak a hivatal, miután az októberi adatokról szóló cikkünkben azt írtuk, ez a plusz 3 ezer szálláshely vélhetően eddig is fogadott vendégeket, csak a KSH nem tudott róluk.