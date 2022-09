Egyre több vendéglátóhely zárhat be, de júliusban még jó volt a forgalom

Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője a vendéglátás júliusi adatait bontotta ki lapunknak küldött elemzésében. Az egy évvel ezelőtti fokozatos nyitás miatt emelkedő bázishoz képest júliusban 5,8%-kal nőtt a vendéglátás forgalmának volumene a júniusi 14,7%-os növekedés után, míg 26,5%-kal emelkedett az árbevétele - írja. Nyáron még folytatódhatott a vendéglátói szektor helyreállása, amit támogat a nemzetközi turizmus egyre erősödő helyreállása, ami a GDP növekedését is támogatja a következő negyedévekben. Az idegenforgalom javulása pedig a szolgáltatásegyenleget, ezen keresztül pedig a folyó fizetési mérleg javulását is támogatja.

A járvány elleni korlátozások szinte teljes feloldása határozottan élénkítik az európai turizmust, azonban a kilátásokat rontja a háború miatti óvatosabb magatartás, az energia és élelmiszerárak drasztikus emelkedése, ami érdemben ronthatja a vásárlóerőt, valamint a légiközlekedésben tapasztalt fennakadások. Az Európán kívüli vendégek fogadása jóval lassabban állhat helyre. Nagyobb hazai sportrendezvények újra jelentősebb számú külföldi nézőt vonzhatnak. Ugyanakkor számos tömegfesztivál tavaly még elmaradt, így az ebből származó vendéglátóhelyi forgalom tavaly még kiesett, azonban idén teltházzal kerültek megrendezésre, így a harmadik negyedévben is javulhatott a szektor teljesítménye. A vendéglátás ugyanakkor számos nehézséggel szembesült az elmúlt időszakban, egyrészt a fokozott munkaerőhiány miatt jelentősen emelni kellett a béreket, míg az elszálló energiaárak és élelmiszerek árai miatt elkerülhetetlen volt a kétszámjegyű, közel 20%-os áremelkedés.

A kilátásokat igen jelentős mértékben rontják az emelkedő energiaárak. Egyfelől a háztartások elkölthető jövedelme is csökkenhet, ami csökkenő kereslethez vezethet, azonban ennél lényegesen nagyobb kockázatot jelentenek a többszörösére, egyes esetekben több mint tízszeresére ugró energiaköltségek, ami az árak többszöröződését indokolná. Mivel ilyen mértékű áremelést már nem lehet áthárítani, egyre több vendéglátóhely kényszerülhet átmeneti, vagy tartós bezárásra.

A Manpower legfrissebb felmérése is alátámasztja, hogy érdemi fordulat következhet be a munkaerőpiacon, a HORECA szektorban a hotelek és éttermek 39%-a tervez elbocsátást a durván megugró energiaköltségek miatt, ami 12 százalékponttal haladja meg a munkaerőfelvételben gondolkodó cégeket, egyúttal megszüntetve a munkaerőhiányos helyzetet is. Ebben a helyzetben a kilátásokat az tudná javítani, ha az EU a tervezett energiapolitikai intézkedésekkel radikálisan tudná csökkenteni az európaiöldgáz és áramárakat, valamint a kormány támogatni tudná a vállalati szektort - zárja elemzését Suppan Gergely.