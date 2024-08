Kezdődik: megint milliárdosoknál landolnak a Kisfaludy-pénzek

Áprilisban jelentette be a kormány, hogy idén 15 milliárd forintos pályázati csomagot kap a turizmus-vendéglátás. A kiírás első, június 28-áig tartó, összesen 3 milliárd forint értékű ütemében az egész évben nyitva tartó vidéki éttermek pályázhattak egymillió forint vissza nem térítendő támogatásra a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által szervezett Kisfaludy programon keresztül. Többször is megkérdeztük az ügynökséget, hogy kik nyertek támogatást.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Vidéki kis- és közepes vendéglátóipari vállalkozások versenyképességének növelése I. ütemére beérkezett pályázatok értékelési szakasza még nem zárult le. Azokban az esetekben, ahol a pályázatokat hiánytalanul és a felhívásban meghatározott követelményeknek megfelelően nyújtották be, a támogatási okiratok kibocsátásra kerültek. A pályázati folyamat teljes lezárásárát követően az eredményeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően nyilvánosságra hozzuk

- válaszolta lapunknak az MTÜ.

Tehát még nem zárult le az értékelés, de néhány szerencsés étterem már kitette az oldalára, hogy ők nyertek. Ilyen az Nr.8 étterem Hajdúszoboszlón.

A Nr.8. Étterem a híres hajdúszoboszlói Mátyás király sétányt egyedi gasztronómiai élményekkel teszi teljessé. Éttermünk kihagyhatatlan része, a nyári és téli terasz, mely áprilistól november végégig várja vendégeinket. A közel 80 fős filagória a város egyik legnagyobbika

- vall magáról az étterem, amely ültetett vacsora esetén 130 főig ideális.

Az étterem oldaláról pedig kiderült: a Hajdú Park Szállodaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-én keresztül egymillió forintot nyertek eszközbeszerzésre. Konkrétan többfunkciós konyhai gépet és egyéb konyhai munkát segítő eszközöket vesznek belőle. A cég elérhető adataiból pedig úgy tűnik, hogy a kormány ezúttal is olyan fejlesztéseket is finanszíroz közpénzből, amelyek milliárdos tulajdonosainak minden bizonnyal akadna saját forrása is a beruházásra. A Hajdú Park Kft. ugyanis Ináncsy Miklós és családjának érdekeltsége, az Ináncsy família pedig állandó szereplője a leggazdagabb magyaroknak mintegy 50 milliárd forintos becsült vagyonnal.

Azok is kapnak támogatást, akik nem szorulnak rá

Hajdúszoboszló az egyik legnagyobb hazai turisztikai központ, a család pedig itt birtokol több szállodát, például hozzájuk tartozik a Hotel Aurum Family, a Hotel Aurum, a Park Hotel Ambrózia és az InHotel Hajdúszoboszló, emellett kisebb szálláshelyek tulajdonosa is. A milliárdos vagyon ellenére az Ináncsy család az MTÜ korábbi Kisfaludy-pályázatain is sikeresen pályázott vissza nem térítendő állami támogatásra.

Konkrétan a Hajdú Park Kft. sem szorult rá arra, hogy közpénzből vásároljon konyhai gépet az Nr.8 nevű éttermébe, hiszen 2023-ban nagyon jó évet zártak: az 1,8 milliárd forintos forgalomból 340 millió forintos nyereség lett, miközben a cég saját tőkéje 3,5 milliárd forintra hízott.

Persze bárki pályázhatott, az nem volt feltétel, hogy csak az kaphat pénzt, aki veszteséges. A feltétel mindössze annyi volt, hogy az étterem legalább egy éve működjön, egész évben legyen nyitva és küldjön forgalmi adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba. Ennek pedig a fél ország megfelel, így biztosra vehető, hogy a tehetősebb éttermek mellett a kisebbeknek is jut pénz.

Kapcsolódó cikk Milliárdosok pártján a kormány - jakuzzi épül közpénzből Tokaj egyik emblematikus szállodája is vissza nem térítendő költségvetési támogatásból újulhat meg, pedig a tuljadonos család a leggazdagabb magyarok közé tartozik.

A Kisfaludy-pénzekről korábban sokat írtunk: a Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó MTÜ által a Kisfaludy-program részeként meghirdetett „nagy kapacitású meglévő szállodák fejlesztése és új szállodák létesítése” elnevezésű pályázat legnagyobb nyertese az Opus Global Nyrt.-n keresztül Mészáros Lőrinc felcsúti üzletember érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels Zrt. volt, de rajta kívül is számos milliárdos kapott közpénzt a szállodájára.