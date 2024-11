Mi a közös Páger Antalban, Pulitzer Józsefben és a Ford T-modelljének feltalálójában?

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Talán nem mindenki tudja, de itt született Galamb József mérnök, az amerikai Ford T-modell feltalálója, Lehet, hogy sokakat inkább a Ford múzeum érdekel, nagyon gazdag járműparkjával, míg az újságíró szakmájából kifolyólag inkább a Pulitzer Emlékházra kíváncsi. Pulitzer József, a világ egyik leghíresebb újságírója, lapkiadója, a legrangosabb szakmai díj alapítója is Makón született, 1847-ben és Dél-Karolinában hunyt el 1911-ben. Az idősebbeknek mond többet a Páger Antal nevét viselő mozi, a mai generáció tagjai közül már kevesen ismerik az itt született legendás magyar színész nevét.

A látogatók megismerhetik azt a szellemi-kulturális légkört és baráti társaságot, amely József Attilát, Juhász Gyulát és Móra Ferencet, Rudnay Gyulát, Vén Emilt is befogadta. Az egyik szoba íróasztalánál és foteljében alkotott Juhász Gyula és József Attila. Móra Ferenc szintén gyakori vendég volt a városban, magát „tiszteletbeli makai”-ként tartotta számon. Egy másik terem József Attila makói gimnáziumban töltött diákéveit és múzsáit mutatja be. Az itt alkotott verseiből állt össze első kötete, a Szépség Koldusa.

A gimnázium és a múzeum is József Attila nevét viseli, aki nagyon szerette a várost. Nemcsak egy kiállítás látható itt, hanem négy, és mindegyik a város más és más korát, szeletét mutatja be. A néprajzi tárgykincs mellett igen figyelemreméltó az egyedülállóan gazdag József Attila-relikviákat felvonultató gyűjtemény,

Abban a város minden vezetője egyetértett eddig is, hogy Makó előrelépésének kulcsa a turizmus. A gazdag építészeti emlékek és a Maroshoz kapcsolódó víziturizmus lehetőségei mellett szükség van az úthálózat fejlesztésére, minőségi szállodai szolgáltatások kiépítésére, valamint a gyógyvízbe és a fürdőbe további tőkebefektetésre – ahogy az egyik városi tervcsokor fogalmaz.

Makó fő büszkesége a 2012 elején megnyitott, Makovecz Imre által tervezett Hagymatikum termálfürdő. Abban minden magyar építész – képviseljen bármely irányzatot – egyetért, hogy a Hagymatikum egyedülálló belső tereivel és a műalkotásnak is tekinthető tetőszerkezetével az organikus építészet egyik kiemelkedő alkotása.

A 2013-ban átadott sétány madárátvonulási területen, 8-10 méter magasan fut. A közel 200 méter hosszú építményt 18, eltérő magasságú vasbeton oszlop tartja. Körülöttük 1,5-3,6 méter sugarú pihenőket alakítottak ki. A sétányhoz tartozó háromszintes, 20 méternél is magasabb kilátótorony legfelső szintjéről a talajig egy 40 méter hosszú, zárt csúszdán ereszkedhetünk le. A sétányt további kalandelemekkel és ügyességi játékokkal egészítették ki, és lejáratához kültéri bútorokat telepítettek, büfét nyitottak. Az egyik pihenő kupolája a vöröshagymát, a városnak világhírt szerzett zöldséget formázza. Ottjártunkkor sok romániai magyar turistával beszélhettünk, akik rendszeresen járnak kirándulni a sétányhoz. Ha nekivágnánk, érdemes előbb a nyitvatartás felől érdeklődni, főleg ősz vége felé.

Ha Makó, akkor hagyma – így volt ez régen. Ma, ha Makó, akkor Hagymatikum, azaz a Makovecz Imre által tervezett világszínvonalú gyógyfürdő. Nagy különbség. A városban, amely évszázadok óta híres a hagymatermesztéséről, alig lehet eredeti, itt termett fajtát kapni. Az is megeshet, hogy a helyi diszkontláncban éppen spanyol áru kínálja magát. Az utóbbi két évtizedben más, méghozzá a turizmus lett itt a vivő ágazat, és szerencsére ehhez mindene adott ennek a virágos-parkos, kedves hangulatú, a román határhoz közel fekvő településnek.

József Attila kedvenc városát, ahol tanult és ahol költővé érett, Maros menti Konstantinápolynak nevezte. Hogy miért éppen így? A metaforát most hosszú lenne itt kifejteni, az nyilvánvaló, hogy a város egészen más élményekkel szolgál, mint Attila idejében. Jóllehet, akkor is messze földön híres mezőgazdasági hagyományokkal bíró, és kiváló oktatási intézményekben bővelkedő település volt. A vidéki helyszíneket bemutató sorozatunkban ezúttal Makón jártunk.

