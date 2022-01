A Fővárosi Választási Bizottság tagját is megfigyelték a Pegazussal

Vértesy két telefonszáma is szerepel abban a kiszivárgott adatbázisban, amely a Pegasus különböző ügyfelei által kiválasztott célpontokat tartalmazza – írta meg a Direkt 36 tényfeltáró központ. A telefonszámlistához a Forbidden Stories nevű tényfeltáró újságírói hálózat és az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet jutott hozzá közösen, majd azt 17 szerkesztőség - köztük Magyarországról a Direkt36 - elemezte.

Vértesy nem kívánt válaszolni a Direkt36 kérdéseire, és így nem volt lehetőség arra sem, hogy a telefonja átvizsgáltatásával kiderítsék, valóban megfigyelték-e. A kiszivárgott listán szereplő más Pegasus-célpontok esetében ugyanakkor korábban számos esetben kimutatták a technikai vizsgálatok, hogy a készülékbe valóban behatoltak a kémszoftverrel.

Nem egyértelmű, hogy Vértesy miért vált célponttá. A Direkt36 által megkérdezett ismerősei nem tudnak semmi olyan ellene folyó hatósági vizsgálatról, amely indokolhatta volna a célba vételét. 2018 őszének elején irányították rá a Pegasust, és az ismerőseitől kapott információk és a nyilvánosan elérhető adatok alapján ebben az időben nem történt vele semmi olyan esemény, amely könnyedén megmagyarázná a célszeméllyé válását.

Ebben az időszakban is voltak ugyanakkor közéleti jellegű megbízatásai. Vértesy már ekkor is tagja volt a Fővárosi Választási Bizottság nevű testületnek, amelynek feladata az, hogy biztosítsa a választás törvényességét és tisztaságát. Ők vizsgálják ki például a választóktól vagy politikusoktól beérkező, a választási szabályok megsértésének gyanújáról szóló bejelentéseket.

A célszeméllyé válás idején Vértesy még tulajdonosa és vezetője volt a Civitas Intézet nevű cégnek, amely a 2018 tavaszi parlamenti választások előtt segítette a Jobbikot. A párt ügyeit ismerő források szerint ugyanakkor a Civitas ekkor már nem volt aktív, és Vértesynek se volt szorosabb kapcsolata a párttal.

A Direkt36 emlékeztet ugyanakkor arra, hogy a célbavétel időpontjának nem feltétlenül van jelentősége. Ha valóban megfigyelték Vértesyt, akkor az is lehetséges, hogy a kémfegyver használói egy korábbi időszakról akartak információkat szerezni. A Pegasus segítségével ugyanis hozzáférhetővé válik minden olyan információ, amely a telefonon már rajta van: akár hónapokkal vagy évekkel korábbi levelezések, üzenetváltások, illetve fotók, videók és hangfelvételek.

A Direkt36 beszélt Vértesy több ismerősével is, és egyikük azt mondta, hogy a jogász maga sem érti, hogy miért válhatott Pegasus-célponttá.

A kormány nem válaszolt a Direkt36-nak a Vértesy célponttá válásával kapcsolatos kérdéseire.

Kósa Lajos fideszes politikus korábban nyilvánosan is elismerte, hogy az Orbán-kormány beszerezte és használja is az izraeli fejlesztésű kiberfegyvert. A célpontok közt korábban újságírókat, kormánykritikus médiatulajdonosokat, ellenzéki politikusokat, kormányzati és nemzetbiztonsági tisztviselőket is azonosított a Direkt36.