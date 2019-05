Délután négyig lehet már csak átjelentkezni az EP-választásra

Mozgóurnát is csak addig lehet kérni.

Ma délután 16 óráig kérhetik átjelentkezésüket egy másik településre azok a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok, akik az Európai Parlament magyar tagjainak május 26-i választásán a lakóhelyüktől eltérő magyarországi településen kívánnak voksolni.

Az átjelentkezést a választó lakcíme szerinti helyi választási irodánál személyesen vagy online formában, a www.valasztas.hu oldalon lehet kérni. A kérelemnek a személyes adatokon túl tartalmaznia kell annak a településnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván. Ha meggondolja magát, a választó pénteken 16 óráig kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe. Szerda reggelig 77 034-en jelezték, hogy nem a lakóhelyükön akarnak szavazni; öt évvel ezelőtt a határidőig 69 ezren jelentkeztek át.

Az átjelentkezés annak lehetőségét is biztosítja, hogy egy mozgásában korlátozott választó akkor is szavazhasson, ha nem otthon, hanem például kórházban van, amely akár ugyanazon a településen, de a lakcímétől eltérő szavazókör területén található. Az idei választás újdonsága, hogy a választópolgárnak nem kell külön átjelentkezési kérelmet benyújtania, majd mozgóurnát igényelnie. Ha a lakcímétől eltérő szavazókörbe kér mozgóurnát, azt egyben átjelentkezési kérelemként is kezeli a választási iroda.