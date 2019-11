Tiborcz István kiszállt a pálinkafőző-bizniszből

A cégkivonatok és a nyilvánosan elérhető információk alapján mondhatnánk, hogy nem váltotta be Tiborcz István reményeit a pálinkabiznisz, de hogy valójában mi állt a miniszterelnöki vő döntésének hátterében, csak ő tudhatja. Ami viszont biztos, hogy kicsivel több mint 4 év után kiszállt a hivatalosan desztillált szeszes italt gyártó cég operatív irányításából.

A G2G Zrt.-t még 2011 elején jegyezte be a cégbíróság még Házipálinka Bérfőzde néven, biatorbágyi székhellyel, fő tevékenysége már akkor is desztillált szeszes ital gyártása volt. Eredeti formájában azonban nem sokáig működött a társaság, hiszen egy évvel később Budapestre költözött és felvette a G2G Zrt. nevet. A meglehetősen ismeretlen cég akkor került be a hírekbe, amikor 2015 márciusában Tiborcz István igazgatóság tagja lett.

A miniszterelnök vejének azonban idén elege lett ebből a bizniszből, hiszen a cégkivonat tanúsága szerint június 7-én megszűnt igazgatósági tagsága, amit augusztus 22-én a cégbíróság is bejegyzett, pontosabban törölt a cégkivonatból.

Bár a korábbi, sajtóban megjelent hírek alapján sokan számítottak arra, hogy a Tiborcz István felbukkanásával életjeleket kezd mutatni a cég, érdemi tevékenységbe kezd és elkezdenek szépen befolyni a kasszába a milliók, ez nem így történt. A "Tiborcz-éra" alatt sem változott semmi sem. Az addig nulla árbevételű cég Tiborcz operatív részvételével sem végzett érdemi tevékenységet - legalábbis az árbevétel alapján ez állapítható meg. A bevételek hiánya azonban nem zárta ki a költségek megjelenését sem. Az elmúlt években minimális, 1-2 millió forintos ráfordítás keletkezett a cégnél, ami ilyen nagyságrendű veszteséget eredményezett a végén.

2018-ban azonban fordult a kocka, hiszen a korábbi évek veszteségei után, árbevétel nélkül is sikerült 2,1 milliós nyereséget kimutatni annak köszönhetően, hogy 5,8 millió forint pénzügyi bevétel keletkezett a társaságnál.

A kiegészítő melléklet alapján ez annak köszönhető, hogy volt egy jelentősebb összegű vásárolt követelése, amit értékesített 2018-ban. Ezen ügyletnek köszönhetően 4,9 millió forintos nyereséget könyvelhetett el a Zrt. A cég eredménykimutatásánál több érdekességet rejt a mérleg. Itt ugyanis hirtelen 38 millió forinttal nőtt meg a cég pénzeszközeinek állománya - a mérlegből nem derül ki, de jó eséllyel ez a bankszámlán lévő pénz növekedésének köszönhető inkább, mint a házipénztárban lévő készpénzének. A gyarapodás pontos oka nem derül ki a kiegészítő mellékletből sem.

Tiborcz István kiszállása óta egyedüli cégvezetőként van jelen a cég életében a tulajdonos, Vízi Attila Gergely, aki a sajtóban megjelent korábbi információk szerint tavaly tavasszal még Lázár Jánossal is tárgyalt. Erről a találkozóról csak annyit lehetett megtudni, hogy az magántermészetű volt. Mindenesetre izgalmas tény, hogy Vízi a képviselője a G2G szerbiai leányvállalatának, a G2S Wine doo nevű cégnek. Ennek székhelye Hajdujárás (Hajdukovo), amely a Szegedhez és Hódmezővásárhelyhez a legközelebb eső határátkelőtől, Röszkétől néhány kilométerre fekszik. A szerbiai italnagykereskedőt még 2014-ben alapították.