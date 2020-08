190 milliót toltak Mészáros Lőrincék a Budapest-Belgrád vasutat építő cégbe

Elkerülhetetlen volt a lépés, ha meg akarnak felelni a számviteli jogszabályoknak és biztosítani akarják a cég jövőjét. Márpedig ez nem is lehet kérdés, mivel az RM International Zrt. részt vesz a Budapest-Belgrád gyorsvasút-építés projektjében.

A 190 millió forintot a két tulajdonos cég egyenlő arányban megosztva biztosította az RM számára. A Mészáros és Mészáros Kft. valamint az R-Kord Kft. is 95-95 millió forintot utalt a cégnek. A teljes összegből - mint az már a társaság cégkivonatából kiderült - 1 millió forinttal emelték a jegyzett tőkét, így az 6 millióra nőtt. A maradék 180 millió forint pedig az ázsiós tőkeemelés szabályai szerint a tőketartalék sorra kerülhetett, aminek majd csak a jövő évben leadott 2020-as beszámolóban lesz nyoma.

Az RM International Zrt. esetében a tulajdonosok Mészáros Lőrinc két régi, közbeszerzéseken kiválóan szereplő cége, a Mészáros és Mészáros Kft., valamint az R-Kord Kft. Június végén a kialakult helyzet megoldásáról döntöttek. A negatív saját tőke rendezésének több módja is van a pótbefizetéstől kezdve a tőkeemelésig,

Az RM International Kft.-ről egyelőre nehéz volt elmondani azt, hogy fel lenne készülve a 750 milliárd forint értékű projektre, ami a Budapest-Belgrád gyorsvasút megépítését jelenti. Mint arról lapunk is írt, a 2019-es beszámoló alapján még rosszabb bőrben volt a cég , mint egy évvel korábban, pedig akkor sem alakultak szépen a számok. Végeredményben 7,8 millió forint veszteséget könyveltek el, az előző évi 178 milliós mínusz után. Így a cég eredetileg csekély saját tőkéje tetemes mínuszba fordult. Tavaly kicsivel több mint -180 millió forint volt.

