700 millióból reklámozza még jövőre is a tavalyi évet Schmidt Mária alapítványa

Újabb 700 millió forint megy el a 2020-as Nemzeti Összetartozás emlékév és a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kommunikációjára, derül ki az EU-s közbeszerzési értesítőből.

A Schmidt Mária által vezetett alapítvány a Trianon-emlékév néven is ismert rendezvénysorozat reklámozására írta ki a tendert, melyet Balásy Gyula kormányközeli médiavállalkozó két cége, a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Lounge Design Szolgáltató Kft. nyert el. A nyílt eljáráson más induló nem is volt. A szerződést szeptember 23-án kötötték meg a felek.

A feladat az alapítvány tevékenységét promotáló médiakampány kivitelezése megyei-, országos napilapok, heti, kétheti és havi lapok, közterületi hirdetési felületek, online hirdetési felületeken, valamint a tévében és a rádióban.

És hogy miért kell egy tavalyi programosorozatot nem csak idén, de még jövőre is reklámozni? Azért, mert az emlékévhez kapcsolódó Trianon 100 Összetartoztunk – Összetartozunk vándorkiállítás még csak most, októberben indult, és 2022 szeptemberéig vándorol majd Magyarországon, összesen 18 nagyvárosba jut majd el.