A jövő biznisze: kulcsfontosságú engedélyt kapott az egyik leggazdagabb magyar

Kicsi, de nagyon fontos adminisztratív sikert könyvelhetett el Rahimkulov Ruszlan, akiről a g7.hu a napokban írta meg, hogy Magyarország egyik leggazdagabb embere, ha nem a leggazdagabb. A magyar állampolgársággal is rendelkező orosz üzletember az egyik tulajdonosa ugyanis a SOLARGATE Kft.-nek és a Csillagkert Management Kft.-nek, amelyek megszerezték a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) erőműegység minősítését három napelemes kiserőműhöz - derül ki a hivatal december 7-én publikált határozatából.

A jövő nagy üzlete Fotó: Pixabay A jövő nagy üzlete Fotó: Pixabay

A minősítés megszerzése annak a feltétele, hogy a termelő a későbbiekben származási garanciát kaphasson az általa megtermelt és a közcélú, állami hálózatba betáplált villamos energia után. A származási garancia pedig egy értékesíthető, forgalomképes, elektronikus tanúsítvány, okirat, amely igazolja a felhasználó felé, hogy az adott termelőegységben előállított áram meghatározott mennyisége megújuló energiaforrásból, vagy nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésből származik.

Már működő napelemes kiserőművekhez kaptuk meg a minősítést. Később eldöntjük, hogy mit tudunk belőle kihozni. A származási garancia megszerzéséhez volt rá szükségünk

- mondta lapunknak Gaál Tibor, aki a Solargate és a Csillagkert Management ügyvezetője is és Rahimkulov Ruszlan mellett a másik tulajdonos. A kiserűművek Mórahalmon, Mányon és Balatonlellén találhatók.

Egyelőre a Solargate számai a biztatóbbak, hiszen 153 millió forintos forgalom mellett már 6,5 millió forintos nyereséggel zártak, miközben a kötelezettségeik közel 1,5 milliárd forint. Míg a Csillagkert egyelőre 76 millió forintos forgalom mellett 19 millió forintos veszteséget hozott össze, és a kötelezettségek itt is elérik az 1,2 milliárd forintot.

Kicsoda Rahimkulov Ruszlan?

Lapunk is írt arról idén júliusban, hogy a Kafijat Befektetési és Vagyonkezelési Zrt. elhatározta a társaság szétválását. Eszerint a Kafijatból kiválik az MGTR Alliance Kft. A Kafijatot 2007 februárjában alapította, 5,85 milliárd forinttal, az orosz Megdet Rahimkulov és két fia, Ruszlan és Timur. Az édesapa 2008-as hazatelepüléséig volt a néhai Általános Értékforgalmi Bank (ÁÉB) tulajdonosa és első embere. A Kafijat alaptőkéjét 2008 áprilisáig 98,45 milliárd forintra emelték, akkor azonban 10,45 milliárdra szállították le - ez egybeesett azzal, hogy az édesapa visszament Oroszországba, vélhetően nem üres kézzel. Két fia viszont Magyarországon maradt, a Kafijat részesedésén pedig szó szerint testvériesen megosztoztak.

A vállalat neve évek óta szerepel az OTP legnagyobb részvényesei között. A cégnek jelenleg is több mint 7 százalékos részesedése van a bankcsoportban. A g7.hu cikke szerint az OTP-pakettjük tavaly év végén közel 300 milliárd forintot ért, míg a Mol-részvényeik további bő 80 milliárdot. A Kafijat adózott eredménye tavaly 31 milliárd forint volt, de osztalékot nem vettek ki.

Ambiciózus szereplők

Szintén megkapta az erőműegység minősítést a Hudos Energia Kft., amely a 2017-ben alapított Electron Holding Zrt.-n keresztül Szücs Ádám többségi tulajdonában van. Eddig többek között Tapolcán, Szabadszálláson, Ikerváron és Medgyesegyházon hoztak létre telepet, összesen 23 megawatt (MW) teljesítménnyel és 42,4 hektáron. A komáromi székhelyű holding igazán szépen gyarapszik: 2018-ban 212 millió forint, 2019-ben viszont 2,7 milliárd forint árbevétele volt, amiből 1,3 milliárd forint profit jött össze.

A cég megtetszett a Pénzügyminisztériumnak is. Egymilliárd forintot fektetett ugyanis novemberben az Electron Holding Zrt.-be a Széchenyi Alapok. Az állami tőkebefektető pedig a Pénzügyminisztérium joggyakorlása alá tartozik. Jobbágy Dénes, a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója novemberi közleményben úgy fogalmazott: örömmel állnak a hazai energetikai piac olyan ambiciózus szereplői mellé, mint az Electron Holding, amelyek fejlesztéseikkel új lehetőségeket teremtenek a zöldgazdaságban, miközben hozzájárulnak a fenntarthatósághoz.

Az Electron Holding az önkormányzatokkal is remek kapcsolatot ápol, hiszen például a Csongrád-Csanád megyei Magyarcsanád képviselő-testülete októberben zárt ülésen adta meg tulajdonosi hozzájárulását a cég által a község közigazgatási területén, összesen 1,2 hektárnyi földterületen épített napelempark működéséhez. A Komárom-Esztergom megyei Kesztölc pedig tavaly februárban adott el a társaságnak több ingatlant.

Az Electron Holding Zrt. amúgy az Eurotrade Kft. cégcsoport tagja, ahol Szücs Attila a többségi tulajdonos.

A tulajdonosi kör 25 éve változatlan, magyar magánszemélyek, akik a rendszerváltás után lehetőségeket láttak a haszongépjármű- és alkatrész forgalmazás területén. Kezdetekben kizárólag a cseh és szlovák haszongépjármű- ipar termékeit kínáltuk a hazai piacon

- szól az Eurotrade bemutatkozása. Ma is jól megy a cégnek, hiszen 2019-ben 12,3 milliárd forint bevétel mellett 505 millió forint profitnak örülhettek. A júniusi taggyűlésen pedig 300 millió forint osztalék kifizetéséről döntöttek. Ma már szintén napelemparkkal is foglalkoznak, például Környe határában tavaly októberben adták át a nyolchektáros napelemparkot, amelyet 1,6 milliárd forintból hoztak létre. Szücs Attila, a vállalkozás ügyvezetője akkor az MTI tudósítása szerint arról beszélt, a társaságnak 20 éves áramátvételi szerződése van az állami Mavir Zrt.-vel, és arra számítanak, hogy a beruházás nyolc-kilenc év alatt térül meg.

A napelempark évente 6400 megawattóra áramot termel, ami megfelel kétezer átlagos magyar háztartás villamosenergia-igényének. A fejlesztést harminc százalékban saját erőből hajtották végre, valamint a Takarékbank tízéves futamidejű hitelének segítségével. Az Eurotrade a szintén állami Volánbusz Zrt.-vel is remek kapcsolatot ápol, hiszen a két cég november közepén írt alá szerződést egy 153 millió forintba kerülő elektromos autóbuszról, ami Komárom és Komárno között fog közlekedni.

Azt is lapunk írta meg, hogy a klímavédelem ügye a kormányközeli vállalkozóknak is fontos lehet, ugyanis egymás között is adják-veszik a napelemparkos cégeket. Például a Nexteen Zrt. lett a Tatooine Solarpark Kft. tulajdonosa. Az eladó itt Adnan Polat török üzletember érdekeltsége, míg a vevő Sájer Gábor, aki kapcsolatba hozható Tiborcz Istvánnal, ugyanis ő volt a vezérigazgatója az egykor Tiborcz-tulajdonú, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által gyanúsnak vélt Elios Zrt.-nek 2016 elejéig. A mozgolódás hátterében az állhat, hogy a következő évek nagy üzlete a napelemekkel termelt villamosenergia lehet, amit az állami tulajdonban lévő MAVIR Zrt. vesz át.