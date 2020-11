A korábban közöltnél is hatékonyabb a Pfizer-BioNTech vakcinája

Befejezte a végső tesztkör adatainak elemzését a Pfizer és a BioNTech, és azt találták, hogy még a múlt héten közöltnél is hatékonyabb a koronavírus-ellenes vakcinájuk. Mint ismert, a cégkettős a múlt héten adott új reményt a világnak, amikor bejelentették, hogy "több mint 90 százalékos" hatékonysággal alakít ki immunitást a koronavírussal szemben az általuk fejlesztett oltóanyag. A mai bejelentés szerint ez a hatékonyság a vizsgálat végére felkúszott 95 százalékosra. A cégek szerint ráadásul a vakcinának nincsenek komoly mellékhatásai.

A Pfizer és a BioNTech azt is közölte, hogy most már "napokon belül" elindítják a vakcinára a sürgősségi engedélyeztetési eljárást az FDA-nál (Food and Drug Administration, az USA Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatala).

A 95 százalékos hatékonyság közel megegyezik a Moderna által fejlesztett vakcina hatékonyságával, melyet néhány nappal ezelőtt jelentett be a rivális oltóanyag-fejlesztő cég.

A Pfizer és a BioNTech a vizsgálatban résztvevő több mint 43 ezer fő egyik felének a vakcinát adta be, a másik felének placebót. A vizsgálat végére 170 főnél jegyeztek fel koronavírus-fertőzést, közülük 162-en a placebóval oltott csoportból kerültek ki, a valódi vakcinával beoltottak közül csak nyolcan fertőződtek meg. Utóbbiak közül egyetlen egyén mutatott súlyos tüneteket. A placebóval beoltott, majd megfertőződött tesztalanyok közül kilencen mutattak súlyos Covid-tüneteket.

A cégkettős oltóanyaga a közlés szerint majdnem ugyanolyan hatékony a 65 év feletti, tehát legveszélyeztetettebb korosztálynál, mint a fiatalabbaknál. Ezt azért emelte ki a két cég, mert az idősebbek szervezete olykor kevésbé reszponzív a kezelésekre. A vakcina hasonlóan jól teljesített minden, a tesztbe bevont etnikai csoportnál.

A vizsgálatba bevont több mint 43 ezer főt leszűkítették egy 8 ezer fős mintavételi csoportra, náluk vizsgálták a lehetséges mellékhatásokat. A kutatók azt találták, hogy a leggyakoribb mellékhatás a fáradtság volt, és ez a nyolcezres mintavételi keret 3,8 százalékát érintette. Az alanyok 2 százaléka fejfájásra panaszkodott a második dózis beadása után. A visszafogott erejű mellékhatást azzal magyarázták, hogy a beadott vakcinadózis viszonylag alacsony volt.

A Pfizer-BioNTech fejlesztés egyvalamiben mindenképpen rosszabbul teljesít, mint a Moderna széruma: utóbbi 2 és 8 Celsius fok között hűtve 30 napig stabil marad. A Pfizer-BioNTech fejlesztése viszont csak legfeljebb 5 napig marad használható átlagos hűtési körülmények között tárolva, hosszabb idejű tárolás esetén mínusz 75 Celsius fokon kell lefagyasztani, hogy ne romoljon meg. A Moderna-szérum mínusz 20 Celsius fokon biztonságosan szállítható, a Pfizer-BioNTech szállítását az említett mínusz 75 fokon lehet csak megoldani.

(FT, NYT)