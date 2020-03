A Matolcsy-fiúk barátjánál landolt az MNB-alapítványok ingatlanos cége

A Seven House Ingatlanhasznosító Kft.-t az MNB-alapítványoktól tavaly októberben megvásárolt Garda Ingatlanalap kezelése ugyanis átkerült a Száraz István egykori Origo-tulajdonoshoz köthető, az MKB Bankban is részvényes Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.-höz. A Seven House új székhelye immár a Quartzéval azonos, az az MNB-alapítványok által 2016 júniusában vásárolt, műemléki védettségű Millenáris Classic Irodaházban, sőt ugyanazon az emeleten található.

A cégközlönyben megjelent közlésből az is kiderül, hogy a székhelyváltozással együtt a Seven House ügyvezetőjének a személye is módosult, Kőszegi Zoltánt Valkó Mihály váltotta. Utóbbi a Quartz Befektetési Alapkezelő vezetője.

A Seven House új székhelye a Lövőház utcai Millenáris Classic Irodaházban. Fotó: epiteszforum.hu A Seven House új székhelye a Lövőház utcai Millenáris Classic Irodaházban. Fotó: epiteszforum.hu

A Quartz neve tavaly augusztusban robbant a köztudatba, amikor kiderült, hogy a Quartz által kezelt Uncia Magántőkealap közvetett birtokába került az MKB Bank közel egyharmadát tulajdonló Bankonzult Finance Zrt., amelyet tavaly novemberben át is keresztelt Uncia Finance Zrt.-re. Ennek kizárólagos gazdájaként az Uncia Alpha Kft. van bejegyezve – ugyanattól az időponttól, mint amikor a Bankonzult Finance átnevezése hatályba lépett. Az Uncia Alpha Kft. tulajdonosa pedig az Uncia Magántőkealap, amely egyike annak a féltucat befektetési alapnak, amelyet – honlapja tanúsága szerint – a Quartz kezel.

A Quartz által kezelt befektetési alapok

Az alap neve MNB-engedély dátuma Panther Ingatlanfejlesztő Alap 2018.10.16. Neofelis Értékpapír Alap 2018.12.13. Uncia Magántőkealap 2019.05.31. Felis Magántőkealap 2019.06.26. Atrox Ingatlanfejlesztő Alap 2019.10.09. Garda Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap 2020.02.01.*

*Az alapkezelés átvetelének dátuma. Forrás: Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mostani történetünk szempontjából a Garda alap az érdekes. A Garda vette meg ugyanis 2019 novemberében a Seven House Ingatlanhasznosító Kft.-t az Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt.-től, amely a Magyar Nemzeti Bank (MNB) most már csak egyetlen alapítványának a vagyonát kezeli.

A Gardától ugyan megvált a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány, ám abba egyúttal vissza is forgatott tőkét – tájékoztatta lapunkat az Optima –, méghozzá annak a Privátbankár.hu által elsőként megírt koncepcióváltásnak az eredményeként, miszerint ingatlanok helyett inkább ingatlanalapokban tartja a vagyonát.

A Garda akkor került be a hírekbe, amikor tavaly áprilisban az ingatlanalapnak értékesítette a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. a Forest Offices Irodaházat. Az alap abban a hónapban kapta meg működési engedélyét az MNB-től, s ez volt az első ingatlan, ami a portfoliójába került. Több mint 11 milliárd forintot fizetett a legkorszerűbb vidéki irodaháznak számító Forest Officesért a Garda, amelynek a megépítése 10 milliárd forintba került, ennek 60 százalékát a Debreceni Vagyonkezelő, 40 százalékát a SZINORG-Csoportba tartozó Hunép Zrt. dobta össze.

A Garda két ütemben került a Quartzhoz. Az elsőben, tavaly októberben az MNB-alapítványok vagyonát kezelő Optimától a Capstone Befektetési Alapkezelő Zrt.-hez – amit a cégbíróság novemberben jegyzett be –, majd alig három és fél hónappal később a Garda menedzselését a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. vette át. Ezt tanúsítják a Seven House gyors székhelyváltozásai is. Tavaly október 18-áig még a Döbrentei utca 2. szám alatt volt bejegyezve a kft – itt működik az Optima –, akkor átkerült a Vörösmarty tér 5. alá, vagyis a Capstone főhadiszállására, idén február 11-étől pedig a Seven House székhelye a Lövőház utca 39. alatt, a Millenáris Classic Irodaházban található, ahová a Quartz is be van jegyezve. Amely az irodaházon belül tavaly novemberben az I. emeletről a IV.-re költözött.

Érdekesség, hogy a Capstone jogelődje, a Primestone Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. 2018 júniusáig ugyancsak a Lövőház utca 39. alatti irodaházban, annak is a IV. emeletén tartózkodott – vagyis ahová tavaly novemberben a Quartz átköltözött. Ez azonban csak a véletlen műve, hiszen azt követően, hogy a Földvári és fia Tanácsadó Kft. azt megvásárolta és átkeresztelte Capstone-ra, át is tette annak székhelyét a Vörösmarty térre – közölte lapunkkal a Földvári és fia Tanácsadó Kft.-ben minősített többségi befolyással rendelkező Földvári Gábor.

Földvári neve a leginkább a 2017-ben kifújt letelepedésikötvény-bizniszből ismert, ő volt az egyik, ciprusi illetőségű közvetítő cégének, az Innozone Holdings Ltd.-nek a képviselője. Amúgy tőzsdei körökben ismert magánbefektető, korábban az Exbus vezetésében és a Bookline meghatározó tulajdonosai között is megfordult.

A Capstone is féltucat ingatlanalapot kezel, ezért is a kívülálló számára furcsának tűnhet, miért adta tovább a Garda menedzselését a Quartznak. Ennek két oka volt – mondta érdeklődésünkre Földvári Gábor. Az egyik, hogy a Garda összértéke átlépte a 100 millió eurós határt, amelynek kezelése már - egy szabály szerint -jelentős humánerőforrást igényel. Márpedig nem voltak biztosak abban, hogy találnak a piacon megfelelő mennyiségű és minőségű szakembert. Ezzel némileg összefüggésben a másik ok Földvári szerint az volt, hogy több fejlesztés előtt áll a Garda, mint amennyivel a Capstone elbírt volna. Ilyen például két Andrássy úti épület, vagy a Magyar Tudományos Akadémia II. kerületben, a Rózsadombon található egykori kémiai kutatóintézete, amelyet még az MNB egyik alapítványa vett meg 2015-ben, s tette azt be a Seven House Kft.-be, így az a Garda kezelésével együtt átkerült a Quartz Befektetési Alapkezelőhöz.

A Quartz ajánlotta a legjobb árat – válaszolta Földvári lapunk kérdésére, miért pont Száraz István érdekeltségének értékesítették a Gardát. Merthogy a hivatalos cégadatok alapján nagyon is úgy tűnik – s ezt a piacon mindenki kész tényként kezeli –, hogy a Quartz mögött az Origo alapítója áll, aki baráti kapcsolatokat ápol Matolcsy György jegybankelnök fiaival.

A Quartznak két tulajdonosa van: a Dry Immo Ingatlankezelő Zrt. 90,001, míg a DryCom Informatikai Tanácsadó Kft. 9,999 százalékot birtokol. A Dry Immo egyedüli részvényese a Felis Magántőkealap, amely tavaly július 10-én vásárolta ki Szárazt, a Dry Immot viszont ma is ő jegyzi.

A magántőkealapok nem kötelesek nyilvánosságra hozni befektetőik kilétét, így nem lehet biztosat tudni arról, továbbra is Száraz áll-e a Felis mögött. Mindenesetre sokat sejtető, hogy a magántőkealap ugyanazon a már említett Lövőház utcai címen van bejegyezve, mint a Száraz közvetett – a DryCom-on keresztüli – tulajdonában lévő Frank Digital Kft. Továbbá a New Wave Service Kft., amelynek közvetve – a Magyar Stratégiai Zrt.-n keresztül – Matolcsy Ádám az egyedüli gazdája. S mint már említettük, Száraz tulajdonosi mivoltát a piacon is evidensnek tekintik.