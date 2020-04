A Suzuki készen áll, de még nem látja úgy, hogy újra kéne indulni

A Magyar Suzuki Zrt. minden korábbinál összetettebb egészségügyi biztonsági intézkedéseket vezetett be, így az esztergomi gyár készen áll a termelés újraindítására - közölte a cég.

A győri Audinál már kedden újraindult a termelés, az autóiparból a Bridgestone is jelezte , hogy folyamatosan újraindítja a termelést az EMIA (Európa, Oroszország, Közel-Kelet, India és Afrika) régióban.

A rendkívül szigorú vírusellenes intézkedések kiterjednek többek közt a munkatársak munkába szállítására, a beléptetés rendszerére, az egészségügyi védőfelszerelések használatára, az étkeztetésre és a fertőtlenítések gyakoriságára, valamint az otthoni munkavégzés és a külföldi utazások szabályozására is.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!