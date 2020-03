A szekszárdiak után az egri borászokat is hitelezi az Erste

A pénzintézet tavaly 10 százalékkal növelte borpiaci portfólióját a szekszárdiakkal, miközben az agrárfinanszírozás a piaci átlagot meghaladó mértékben bővült, és az idén is jelentős növekedést tervez e területen.

A szekszárdi után az egri borvidék fejlesztését is támogatja az Erste Bank, a pénzintézet a két termőterület „csatájára”, a BorJour Bikavér Párbajra időzítette a megállapodás aláírását az Egri Borműhellyel. A megállapodás értelmében az Erste Bank – csakúgy, mint Szekszárd esetében – kapcsolataival, szakértelmével, stabil, rugalmas és gyors munkával járul hozzá a borvidék fejlődéséhez és népszerűsítéséhez.

Egri bikavér. Fotó: Nemes Róbert/heol.hu Egri bikavér. Fotó: Nemes Róbert/heol.hu

„Az Erste kiemelt feladatának tekinti a hazai kis- és közepes vállalkozások (kkv) támogatását. A kkv-szektor számára a tőkehiány mellett az üzletszerzés jelenti az egyik legnagyobb problémát, hiszen itt nem jut elegendő forrás kutatás-fejlesztésre, piacelemzésre és marketingre. Az Erste partnereinek nemcsak pénzügyi támogatást, hanem kapcsolat- és hálózatépítési lehetőségek is kíván biztosítani, hogy egymástól tanulva, közösen fellépve erősödjenek és bővüljenek. A borászokkal való összefogás és együttműködés jól példázza a bank ezen erőfeszítését” – mondta el Szerdahelyi Róbert, a bank kis- és középvállalati igazgatója.

Az Erste stratégiai területként tekint az agrárium és a kis- és közepes vállalkozások finanszírozására – és mindkét területen jelentős növekedést ért el az elmúlt időszakban. A kis- és középvállalkozási területen az ügyfelek száma 24 százalékkal bővült tavaly, miközben a hitelállomány mintegy 16 százalékkal emelkedett. Az agrárhitelek állománya 26 százalékkal nőtt az elmúlt évben, ami többszöröse a piaci bővülésnek. A 24 milliárd forintos állománynövekedéshez 35 milliárd forintos új kihelyezés párosult. Ez az agráriumban elsősorban a kis- és közepes vállalkozásokhoz került, de a bank nagyot lépett előre a nagyvállalati piacon is. Az új kihelyezések közel kétharmada a mezőgazdasági, egyharmada az élelmiszeripari ügyfelekhez került.

Az Erste Bank hasonlóan gyors ütemű növekedést tervez idén is ezeken a területeken. Az Erste Agrár Kompetencia Központja 2020-ban a mezőgazdasági árak gyorsuló emelkedésére számít, amit a kereslet növekedése, az emelkedő fizetőképesség táplál. Így, amennyiben az időjárás is kegyes lesz az ágazathoz, az agrárium kibocsátása a prognózis szerint idén emelkedő pályán marad és elérheti a 2850-2900 milliárd forintot is.

A teljesítményben a beruházások tavalyi jelentős emelkedése is fontos tényező, hiszen ezek aktiválódásával lehet számolni. Az új beruházások tekintetében azonban az előrejelzés már nem kalkulál további növekedéssel – szép teljesítményként lehetne azonban elkönyvelni ezek szinten tartását. Ezt számtalan tényező támogatja: az ágazatba áramló állami támogatások emelkednek, a szektor koncentrációja folytatódik, ami eleve a hatékonyság javulása felé mutat. A hatékonyság növelését a – munkaerő, energia és szállítási – költségek tartós emelkedése is kikényszeríti, miközben a kedvező kamatszintek mellett olyan támogatott konstrukciók is elérhetőek, amelyek tovább segítik a beruházások gyorsabb megtérülését.