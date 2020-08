Banki körkép: így teljesít az NHP Hajrá - 285 milliárdot már kiszórtak a bankok

Több bank a jóváhagyási idővel kapcsolatos tapasztalatait is megosztotta a Bank360-nal, ők 80 százalék feletti jóváhagyási arányról számoltak be, vagyis az igénylő vállalkozások túlnyomó többségének jóváhagyják a beadott hitelkérelmét.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tájékoztatója szerint két hét (10 munkanap) áll a hitelintézetek rendelkezésre, hogy a szükséges dokumentumok beérkezése után elbírálják a hitelkérelmet, amennyiben az igényelt hitelösszeg nem haladja meg a 300 millió forintot. Ezt a határidőt a bankok tartják is a beszámolók szerint, sőt, több hitelintézet számolt be ennél rövidebb, 5-8 munkanapos bírálati időről.

Az UniCredit Bankhoz a legtöbb igénylés az energiagazdálkodás, a mezőgazdaság, az építőipar és a lakberendezés területéről érkezik, emellett szintén népszerű az NHP Hajrá az élelmiszeriparban működő, valamint fogyasztási cikkeket előállító vállalatok körében is.

Változó, hogy melyik banknál mely ágazatokból érzékelték a legnagyobb hiteligényt. Az OTP Bankhoz a kereskedelem és gépjárműjavítás területéről érkezett a legtöbb igénylés, de népszerű ágazat volt még az ingatlanfejlesztés, valamint a mezőgazdaság is.

A Sberbanknál az NHP Hajrá hitelt forgó és beruházási célokra 80-20 százalék arányban veszik fel , a hitelcélok között pedig a hitelkiváltás is szerepel.

A CIB Bank arról számolt be, hogy náluk a forgóeszköz-finanszírozás iránt a legnagyobb az érdeklődés.

Az MKB Banknál a két legnépszerűbb hitelcél a forgóeszköz-finanszírozás és a beruházás , de számos hitelkérelem érkezett hozzájuk lízing finanszírozás, hitelkiváltás és támogatás-előfinanszírozás céljából is.

Az OTP Banknál az összes igénylést vizsgálva a z ügyfelek több mint fele az átmeneti fizetési nehézségek áthidalására is alkalmas, szabad felhasználású forgóeszközhiteleket kereste, több mint 43 százalékuk viszont beruházáshoz igényelt forrást. Hitelkiváltásra az ügyfelek 14 százaléka vette igénybe az NHP Hajrát.

A Takarékbank 500 ügyfélről számolt be eddig, a hitelszerződések összértéke pedig július végéig elérte a 10 milliárd forintot.

A Sberbank arról számolt be, hogy az NHP Hajrá program keretében most indultak el nagyobb volumenben a folyósítások, látványos eredményekre pedig szeptemberben számítanak. Az átlagos futamidő forgóeszköz hiteleknél 3 év, beruházási hiteleknél pedig 8 év.

Az OTP Bank eddig több mint 800 szerződő ügyfélről számolt be, összesen 45 milliárd forintot meghaladó értékben , amelyből július végéig 24 milliárd forintot folyósított a hitelintézet.

Áprilisban adhatták be a kis- és középvállalati (KKV) szektor szereplői az első NHP Hajrá igényléseket. Mint ismert, ezt a hitelmódozatot a koronavírus-járványra reagálva tette elérhetővé a jegybank a kkv-k megsegítése érdekében. Azóta a közzétett adatok szerint 285 milliárd forintot vettek igénybe a vállalkozások, ami azt jelenti, hogy még további 1215 milliárd forint áll rendelkezésre az 1500 milliárd forintos keretösszegből.

