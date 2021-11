Black Friday Mészáros Lőrincéknek: a gyerekek cége építheti a fonyódi tábort 4,4 milliárdért 

Fonyódligeten nem sokára újabb Erzsébet-tábor nyílhat, ha semmi nem jön közbe, akkor a Mészáros Lőrinc gyermeikeihez tartozó és a közbeszerzéseken rendre hasító Fejér-B.Á.L. Zrt. befejezheti a teljes infrastrukturális fejlesztési munkákat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent ez a cég végezhetett el.

Cserébe nettó 4 481 118 364 forintot számlázhat - derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből. A területet - a zánkai táborral együtt - a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány kapta meg ingyen a kormánytól, majd többször is próbálkoztak a közbeszerzéssel, de eredménytelen lett, így sem tavaly, sem idén nem tudtak ott táborozni a gyerekek.

Zánkán több mint húsz milliárd forintért újították fel a tábort (fotó:MTI) Zánkán több mint húsz milliárd forintért újították fel a tábort (fotó:MTI)

A nagy ütemben izmosodó vállakozás már régóta a terepen van, erre utal, hogy az eredeti szerződést már ez év januárjában megkötötték. Ugyanakkor az értesítőn most közöltek végén kiderült: nem emelték a vállalási árat, noha előre nem látható földmunkákat kell elvégezni és nagy mértékű drágulás következett be az építőiparban. A fent jelzett végső árat most tették közzé és azt is elárulták, hogy a szerződést november 8-án módosították.

hirdetés

Kapcsolódó cikk Újabb 800 millió forint kell a zánkai gyerektábor felújítására Tavaly összesen már 12,2 milliárd forinttal szerepelt a költségvetésben a projekt, amelynek kivitelezésében Mészáros Lőrinc gyermekeinek cége is részt vesz.

A kiírás szerint a Mészáros-gyerekek cégének méretes bontással kellett kezdeni, a meglévő 8100 négyzetméteres épületet és egy 4000 négyzetméteres faházat kellett eltüntetni. Az átalakítások és felújítások után megnyíló új tábor telkén több, egyenként sok ezer négyzetméteres téglaépületet hoznak létre, az apartmanházat felújítják és VIP apartmanház lesz belőle, ezen kívül összesen hét új vizesblokkot építenek.

Ezen kívül egy 800 fő befogadására alkalmas rendezvénysátrat és más, kisebb sátrakat telepítenek. Jelentős méretű kültéri munkák is várnak a cégre, hiszen több tízezer négyzetméteren kell kicserélni a burkolatot, 70 ezer négyzetméternyi füvesítés, 10 ezer cserje és 510 fa ültetése is a feladatok között szerepel. A munkákat legkésőbb 2022. január 31-ig kell befejezni.