Dolgozók nélkül 185 milliós profitot hozott az egyik legnagyobb lélegeztetőgép-biznisz

A magyar kormány a koronavírus-járvány magyarországi megjelenését követően, látva a nemzetközi folyamatokat, egészen hamar felismerte a helyzet súlyosságát, és eldöntötte a hazai egészségügyi készletek feltöltését. A megfelelő mennyiségű védőeszközök (maszkok, fertőtlenítők, kesztyűk) biztosítása mellett azt is felismerte a kormány, hogy nagyon nagy kereslet lesz a lélegeztetőgépekre, ezért kiküldte a portyázókat a világba, hogy szerezzék be azokat.

A portyázók annyira jól teljesítették a feladatot, hogy mintegy 16 ezer készüléket sikerült különböző cégeken keresztül beszerezni. Ebből a járvány legsúlyosabb időszakában is 1600 gép volt használatban, nem is véletlen tehát, hogy többen kritikával illetik a kormány gépbeszerzését. Még ma is rengeteg gép porosodik a raktárakban, miközben kisebb mennyiségeket belőlük rendre elajándékoz a kormány más országoknak.

Mindenesetre a megbízott cégek teljesítették a feladatot, így jelentős összegek érkeztek bevétel formájában a számlájukra. Hogy pontosan mekkora üzletet is jelentettek a lélegeztetőgépek, arról a cégek éves beszámolóiból kaphatunk képet. A társaságok zöme időre leadta a dokumentumokat, többek között a legnagyobb megbízást behúzó Fourcardinal Kft. is, ahol 49,5 milliárd forintos bevételből 15,4 milliárdos nyereség maradt a végére.

Kapcsolódó cikk 15 milliárdos osztalékot hozott a lélegeztetőgép-biznisz a legnagyobb magyar beszerzőnek Egy év alatt 216-szorosára növelte árbevételét az a magyar cég, mellyel a Külügyminisztérium a legnagyobb összegű szerződést kötötte lélegeztetőgépek beszerzésére a koronavírus-járvány első hulláma idején.

Az egyik legnagyobb üzletet megkötő cég, az Európa Ázsia Kft. beszámolójára azonban egészen őszig várni kellett, az ugyanis csak szeptember legvégén került fel az Igazságügyi Minisztérium honlapjára. A magyar kormányhoz és a - Direkt36 írása alapján - a DK-s Oláh Lajoshoz egyaránt közelálló cég 1080 lélegeztetőgépet biztosított nettó 50,9 millió dollárért, vagyis jelenlegi árfolyamon 15,8 milliárd forintért.