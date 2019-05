Elfogyott a tőkéje a 750 milliárdos vasútépítésre alkalmasnak talált Mészáros-cégnek

Mészáros Lőrinc más cégei mellett a gigantikus vasúti beruházással összefüggésbe hozott RM International Zrt. is leadta beszámolóját a tavalyi évről. A dokumentumok arró árulkodnak, hogy a 750 milliárd forint beruházással készülő Budapest-Belgrád vasútvonal kivitelezésére kínai partnercégek társaságában alkalmasnak talált Mészáros-érdekeltség sürgős tőkerendezésre szorult, mert a tavalyi évet -173 millió forintos saját tőkével zárták.

A projektcéget nyilvánvalóan egy nagy feladat végrehajtására hozták létre 2017 végén. Ennek megfelelően addig nincs érdemi aktivitás a vállalkozásban, amíg az a bizonyos projekt a megvalósítás fázisába nem ér. A hírek szerint ez a projekt a kínai finanszírozással és vállalkozások bevonásával tervezett észak-déli irányú közép-európai vasúti beruházás lesz, s mint arról az index.hu áprilisban beszámolt, a munkában szerepet kap az RM International is.

Ennek a cégnek két tulajdonosa van, mindkettő kapcsolódik a nemzet gázszerelőjéhez, Mészáros Lőrinchez. Az R-Kord számára nem ismeretlenek a vasútépítési munkák, és a Mészáros és Mészáros Kft. - melynek tulajdonosi háttere nem szorul magyarázatra - is látott már közelről építkezést.

Ahogy az az ilyen cégeknél lenni szokott, addig nincs érdemi elkönyvelni való, amíg be nem esik a várt megbízás. Ennek megfelelően 2018-ban nem volt árbevétele az RM-nek, viszont valami mozgás azért volt a cég háza táján, elkezdődhetett a felkészülés, mert a befektetett eszközök állománya nőni kezdett. A pénz az iroda kialakítására, berendezésére ment el a beszámolóhoz készült kiegészítő melléklet szerint. Vagyis kiadásai voltak a társaságnak, miközben bevétele az értékesítésből nem származott (ugyanakkor a tulajdonosok tagi kölcsönt nyújtottak az előző év végén, 281,6 millió forint összegben a cégnek). Ennek pedig nem lehetett más eredménye, minthogy a tőkét fogyasztották el: a cég saját tőkéje 2018 végén -173 115 000 forint volt.

Ez márpedig nem maradhat így, és ezzel a cégnél is tisztában vannak. A kiegészítő mellékletben le is írják, hogy ez az állapot nem felel meg a törvényi előírásoknak. Ezért a társaság tulajdonosai 2019. évben megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a saját tőkét rendezzék - áll a kiegészítő mellékletben. Erre a kötelezettségre a cég könyvvizsgálója is felhívja a figyelmet a csatolt jelentésében, jelezve, hogy a saját tőke összege negatív, "ezáltal kisebb, mint a 2013. évi V. törvényben („Ptk.”) a Társaságra vonatkozó társasági formára előírt minimális alaptőke összege".