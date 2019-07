Ennyit kerestek a focistáink az üzleti életben

Az elmúlt években rendre megvizsgáltuk, hogyan szerepelnek az üzleti életben a legjobb labdarúgóink (itt és itt). Az élvonalbeli focistákkal kapcsolatban sokkal inkább az elszállt, milliós fizetések juthatnak eszünkbe, mint a pályán kívüli tevékenységük. Márpedig válogatott focistáink között több olyan is van, aki saját vállalkozásba fogott. Igaz, a cégek zöme - az elmúlt évek tapasztalatai szerint - nem volt képes nyereséget termelni, a tetemes adósságok viszont szépen felhalmozódtak az évek során.

Mind közül Szalai Ádám fémipari vállalkozása emelkedik ki több szempontból is: az OLS Omega-Laser-Steeltec Kft. zárhatta a legjobb évet, ez a legaktívabb cég a legtöbb bevétellel, nyereséggel és a legnagyobb adósságot is ez halmozta fel a focisták cégei között. A fémipari cég 659,5 milliós árbevételt könyvelhetett el, amiből a végére 52,3 millió forint nyereség is maradt. Osztalékot a tulajdonosok nem fizettek ki, sőt, még a csatár nyújtott tagi hitelt a cégnek. Mint az a kiegészítő mellékletből kiderül, 261 millió forintot adott Szalai az OLS-nek, amit a hátrasorolt kötelezettségek között tüntettek fel. Ide a számviteli szabályok szerint olyan kölcsönöket, hiteleket sorolnak be, melynek visszafizetési ideje nem meghatározott (de legalább öt évnél hosszabb futamidejű), csőd vagy felszámolási eljárás esetén a többi hitelező kielégítése után kell kiegyenlíteni. Emellett pedig még 661 milliós kötelezettséget tart nyilván a cég, mely mindössze 6 millióval alacsonyabb az előző évinél.

Szalai Ádám (Fotó: MTI) Szalai Ádám (Fotó: MTI)

Jókora adóssága van Szalai Ádám másik cégének, a Szalai Brothers Kft.-nek is. A saját tulajdonú ingatlan adás-vétellel foglalkozó cégnek 2018-ban semmi bevétele nem volt, némi kiadás viszont felmerült, így végül kicsit több mint egymilliós veszteséggel zárt a Kft. A mindössze kétéves cég kötelezettség-állománya nem elhanyagolható tétel: 227 millió forint, ami az első évben felhalmozott 238 milliónál alig kevesebb. Hogy ez minek köszönhetően jött össze, arra a közzétett dokumentumok nem világítanak rá.

Hasonló nagyságrendű, 283 millió forintos kötelezettséget halmozott fel a mára visszavonult válogatott játékos, Gera Zoltán egyik cége, a szintén saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásával, üzemeltetésével foglalkozó MG Budapest Invest Kft. Noha mindössze 2,1 milliós árbevételt realizált a társaság, az bőven fedezte a kiadásokat és a végén 619 ezer forint nyereség maradt. Ennél sokkal jobban teljesített a D Plusz L Transz Kft. A 39 millió forintból, ami befolyt a cég kasszájába, 1,6 millió maradt a költségek levonása után. A nyíregyházi székhelyű, 3,5 tonna feletti gépjárművel kölcsönzésével foglalkozó Geremi Trans Kft. azonban továbbra sem végez érdemi tevékenységet, hiszen nem volt árbevétele a cégnek, némi ráfordítás jelentkezett ugyanakkor, így végül 800 ezer forintos vesztesége lett a cégnek.

Nem lehet panasz Torghelle Sándor és Juhász Roland közös cégére, a TS&JR Property Kft.-re sem, hiszen a 2017-ben alapított, ingatlan adás-vétellel főtevékenységként foglalkozó társaság első teljes évében rögtön 80 millió forintos árbevételre tett szert, amiből adózás után 15,7 millió forint nyereség maradt. Osztalékot ennek ellenére nem fizettek ki Torghelléék, az összeget bent hagyták a cégben. Emellett 62 millió forinttal sikerült csökkenteni a kötelezettségeket is, annak állománya a beszámoló szerint 132 millió forint volt 2018 végén.

Juhász Rolandnak van ugyanakkor még egy érdekeltsége, mely nem tud ilyen szép számokat felmutatni, sőt. Árbevétel hiányában 1,5 millió forintos veszteséget eredményeztek a ráfordítások, miközben 2017-ben még valamivel több mint 3 millió forint folyt be a Kázmér Apartmanház Kft. kasszájába és 8,7 milliós nyereséggel zárt. A készételek gyártásával, rendelések felvételével foglalkozó GourmetBox Kft.-ről viszont már teljesen lemondott Juhász. Évek óta gondja akadt a beszámolók leadásával, aminek a vége az lett, hogy 2019. május 29-én elrendelték a cég kényszertörlését.

Priskin Tamás vállalkozása továbbra sem remekel. Az ingatlanpiacon tevékenykedő Pritom-Bau Kft.-hez egy forint árbevétel sem érkezett, az anyagjellegű ráfordítások miatt közel 6,2 milliós veszteséget kellett elkönyvelnie a cégnek.

A sokak által kedvelt Böde Dánielnek azonban nem megy túl jól a szekér hiába aktív a zöldség-gyümölcs kiskereskedelemmel foglalkozó Felkov Bt. A madocsai székhelyű cég 17,8 millió forint árbevételre tett szert, a költségek ezt azonban meghaladták és végül 1,4 milliós veszteséget kellett elkönyvelnie. Ha továbbra is szeretné életben tartani ezt a céget a focista, akkor muszáj intézkednie és pénzt betolnia a cégbe. 2018 ugyanis sorban már a harmadik olyan év volt, amikor negatív saját tőkét mutattak ki. A jogszabályi kötelezettségek alapján ezt mindenképpen rendeznie kell a szabályszerű működés érdekében.

Az Egyesült Arab Emírségekben légióskodó Dzsudzsák Balázs sem dicsekedhet cégének 2018-as eredményével. A 2017 nyarán létrehozott, üzletviteli, egyéb tanácsadással foglalkozó DB7.HU Kft. mindössze egy szerény 20 ezer forintos árbevételt tudott felmutatni tavaly. Mivel ezzel szemben "nem közvetlen bevételszerző tevékenységhez kapcsolódó költségként" 7,4 milliót számolt el, végeredményben 7,5 milliós veszteséget kellett elkönyvelnie a cégnek. A balszélső azonban terjeszkedni kezdett idén, másokkal karöltve idén február 11-én megalapította az egyéb humán-egészségügyi ellátással foglalkozó Rába Medical Center Kft.-t, egy hónappal később pedig vagyonkezelői tevékenységgel létrehozták a Rába Medical Invest Kft.-t is.