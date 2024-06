Felhőtlen az ég a NER győri gyökerű oszlopos tagja felett

Tavalyelőtt a 2021-es évhez képest öt milliárd forintos bevételcsökkenést volt kénytelen elkönyvelni a közbeszerzések sokszoros nyertese. A széljárás azonban 2023-ban megfordult – most értek be a korábban elkezdett beruházások – a bevétel a 2022-es 78,5 milliárd forintról tavaly 113 milliárd forintra ugrott. Az adózott eredménynél is sikerült fordulatot elérni: két éve ilyenkor 1,3 milliárdos csökkenést kellett rögzíteni, de tavaly már kiderült az ég, méretes lett a növekmény: a 2022-es 13 milliárd forintról 2023-ban már 18 milliárdra hízott ez a tétel – olvastuk a céges beszámolóban.

Szinte szünet nélkül megy a munka a volt Pénzügyminisztériumnál is

Fotó: Mfor/Mester Nándor

De Paár Attila nem bízza a véletlenre a cég sorsát, ezért nem az egészet, csak 7 milliárd forintot engedélyezett osztalékként kifizetni. Mellesleg sokkal többet nem is engedhetett volna, erre a hitelező bankok nem adták volna áldásukat, ahogy az kiderül a mellékletből is, ugyanis maximum az adózott eredmény felét lett volna szabad.

Két fronton is sikerült javulást elérni ami stabilizálta a céget: a tőkeerősség 3,14 százalékkal lett jobb az előző évinél, a saját tőkére vetített adózott eredmény pedig 2,7 százalékkal. Többé-kevésbé stagnálás volt az árbevételhez viszonyított üzemi és az adózott eredménynél, egy százalékon belüli a mérséklődés.

Volt egy külső tényező is, a vállalat a 2020-ban az EXIM Bank által indított úgynevezett kárenyhítési program keretében kedvezményes hitelkamatlábbal vehetett fel kölcsönt, ezt elkezdte törleszteni, éppen az alacsony kamatokkal. Az nem világos, hogy miféle kárról lehet szó, legfeljebb az EXIM 2020-as megjelöléséből arra lehet következtetni, hogy a Covid miatt voltak bevételkiesései egyes projektek kényszerű csúszásai miatt.

A vállalatnál jelenleg 250 ember dolgozik, közülük csak 51 volt fizikai állományban tavaly év végén. A teljes állomány bérköltsége 2,477 milliárd forint volt, vagyis egy főre bruttó 825 ezer forintos bér jutott, amit fejenként átlagosan egymillió forintos személyi jellegű jövedelem is növelt.

A WHB nem szűkölködik most sem állami megbízásokban. Folyamatosan halad a Semmelweis Egyetem Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ (NOIKK) projektjének kivitelezésével. Ezen kívül a Dunakeszi Diáknegyed kivitelezésén már a külső munkálatoknál tartanak, azt a projektet a LATEREX Építő Zrt.-vel közösen végzik. Közben Sukorón is finiselnek a kajak-kenu akadémiánál, a keleti határainknál lévő Csengeren börtönt épít a vállalat.