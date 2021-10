Felszívódik a kínai vakcinákat beszerző cég, pedig már 8 milliárd pihen a bankszámláján

Eseménydús az október a kínai vakcinák beszerzésében érintett cégeknél, a magyar állammal közvetlenül szerződő Danubia Pharma Kft.-nél és tulajdonosánál, a Syntonite Med Zrt.-nél. Október 6-án a Syntonite Mednél közgyűlés volt, ahol napirendi pont volt a társasági szerződés tulajdonosváltás miatti módosítása. Mint elsőként beszámoltunk róla, a korábbi részvényesek, Tuza Máté és Gergely Mátyás kiszálltak, helyüket pedig 50-50 százalékos részesedéssel

a Fidenza Magántőkealap

és a Grado Magántőkealap foglalta el.

Kapcsolódó cikk Új tulajdonosa lett a kínai vakcinákat beszerző cégnek Ennek ellenére nem lett világosabb a végső tulajdonosok kiléte.

Mindkét magántőkealapot a Capstone Befektetési Alapkezelő Zrt. képviseli, melynek tulajdonosa Földvári Gábor és fia. Földvári Gábor üzletember, vállalkozó, számos cégben érdekelt, többek között a Reál Hungary Zrt. igazgatóságának is tagja. Neve leginkább a letelepedésikötvény-bizniszből lehet ismert, ő az egyik ciprusi illetőségű közvetítő cégnek, az Innozone Holdings Ltd.-nek a képviselője. Tőzsdei körökben is ismert magánbefektető, korábban az Exbus vezetésében és a Bookline meghatározó tulajdonosai között is megfordult.

A legfrissebb információk szerint azonban nem csak a tulajdonosváltás volt az egyetlen napirendi pont ezen a közgyűlésen. A cégközlönyben megjelent hirdetmény szerint a magyar állammal közvetlenül szerződő Danubia Pharma Kft. beolvad a Syntonite Med Zrt.-be. A változás egyébként az egy héttel későbbi, október 13-ai közgyűlésen is téma volt, azt írják ugyanis:

"a Syntonite Med Zrt. részvényesei 2021. október 6-ai első és 2021. október 13-ai második közgyűlési határozatukkal elhatározták a (...) beolvadás útján történő egyesülést."

A Danubia Pharma tehát mint önálló gazdasági társaság megszűnik létezni, jogutód cége pedig a Syntonite Med Zrt.