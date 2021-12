Furcsa páros veheti meg az újpesti fociklubot

Egy szombati, Újpest-szurkolói teremfocitornán Móring József Attila fideszes országgyűlési képviselő a nagyközönség előtt elmondta, hamarosan bejelenthetik az Újpest FC eladását, ugyanis pénteken tárgyal a lehetséges új tulajdonosi kör Roderick Duchatelet-vel, a klub jelenlegi tulajdonosával - idézte fel az előzményeket a Nemzeti Sport. A közvetítő szerepét betöltő országgyűlési képviselő, Móring József Attila bízik benne, hogy még decemberben lezárulnak az egyeztetések és az új évvel egy új korszak is kezdődik Újpesten. Előre jelezte már, hogy még meg sem szárad a tinta a szerződésen, egyből elkezdődik az átalakulás, átszervezés a klubnál. A képviselő ugyanakkor türelemre intett:

"Viszont türelmet kell kérjek a szurkolóktól, mert körültekintően kell végbemennie az adásvétel folyamatának, hogy ne legyenek később a szekrényből kihulló csontvázak, hogy tiszta viszonyokat teremtsünk és a szunnyadó erők egyesítésével újra nagy dolgokra legyünk képesek."

Tulajt váltanak a lila-fehérek (Fotó: MTI) Tulajt váltanak a lila-fehérek (Fotó: MTI)

A jelek szerint tehát küszöbön a megegyezés a klub eladásáról, a lehetséges vevőkről egyelőre még csak különféle értesülések vannak a sajtóban. Az Újpestet összehozták már a korábbi években Garancsi Istvánnal, a Fehérvár tulajdonosával, pár héttel ezelőtt viszont egy kínai befektetőt találtak a legesélyesebb vevőnek. Mint a 24.hu beszámolt róla, közel 4,5 milliárd forintos törzstőkével alakult meg Magyarországon az FSG (Hungary) Holdings, a tulajdonosi szálak némi offshore-kitérővel a Fosunhoz, Kína egyik legnagyobb nem állami tulajdonú globális vállalatcsoportjához vezetnek a lap szerint. A cég számos terület mellett a sportbizniszben is érdekelt, luxemburgi leánya a tulajdonosa például a Premier League-ben jól szereplő Wolverhampton Wanderers FC-nek is, de áttételesen a svájci Grasshoppers is az érdekeltségükbe tartozik.

Mivel jelenleg itthon az egyetlen komoly, eladósorban lévő klub az Újpest FC, nem volt nehéz összehozni a kínai céget a lila-fehér klubbal.

Kapcsolódó cikk Kínai futballóriás vetette meg a lábát Magyarországon - az Újpestet akarják? Közel 4,5 milliárdos törzstőkével alakult meg az FSG (Hungary) Holdings, a szálak Kínába vezetnek - és talán a IV. kerületbe, de erről senki se akar beszélni.

Azt eddig is tudni lehetett, hogy külföldi és magyar befektetőkkel egyaránt folynak a tárgyalások, de most mégis úgy tűnik, hazai tulajdonba kerülhet a klub. Nem is akármilyenbe.

A Nemzeti Sport újpesti információi szerint "egy több üzletágban érdekelt magyar befektetői páros, Cseke István és Németh János tárgyal Roderick Duchatelet-vel a klub megvételéről".

hirdetés

A lap értesülését Móring József Attila sem megerősíteni, sem cáfolni nem szeretne volna, a klub ügyvezetője, Berta Csaba pedig megerősítette korábbi álláspontját: sajtóhírekre, pletykákra nem reagál a klub.

Cseke István és Németh János nevének feltűnése a bizniszben meglehetősen váratlan fordulat. Ugyan a potenciális NER-lovagok mindegyike szerzett magának már fociklubot, és meglehetősen szűk volt a szóba jöhető vevők köre, Csekére és Némethre mégsem fogadtak volna sokan.

Kapcsolódó cikk A NER játszótere lett a magyar NBI Egyre több klubnál bukkannak fel Fidesz- és Mészáros-közeli személyek.

A nevük egészen november végéig teljesen ismeretlen volt, akkor kaptak nyilvánosságot, amikor kiderült, hogy az általuk vezetett és alapított cég, az SGF Silu Global Fund Holding Zrt. veheti meg a taszári repteret. A vonatkozó kormányrendelet ugyanis ezt a céget jelölte ki vásárlóként. A céget idén május végén alapították 5 millió forintos jegyzett tőkével, vagyonkezelés főtevékenységgel. A cég vezetője a pápai Cseke István, illetve a zalaegerszegi Németh János, és bár a cégkivonatban nem tüntetik fel az SGF tulajdonosait, a cégbíróságra benyújtott létesítő okiratból kiderült, Cseke és Németh a tulajdonosai is a társaságnak.

Kapcsolódó cikk Egy szerény kisnyugdíjas százmilliós követelése döntheti be az újpesti fociklubot

A két üzletembernek nem ez az első közös cége, 2018-ban hozták létre pápai székhellyel a Németh és Cseke Kft.-t, melynek padló- és falburkolás a főtevékenysége. 2020-at 962 milliós árbevétellel és 20 milliós nyereséggel zárták. A Kft.-nek van még egy leánycége, a 2021. november 4-én alapított Hunsolvent Vegyianyag Termelő és Kereskedelmi Kft., mely főtevékenységként szerves vegyi alapanyag gyártásával foglalkozik. Jegyzett tőkéje 10 millió forint, tulajdonosai pedig a Németh és Cseke Kft. mellett Németh János, Kiss Elemér, valamint a Mátraholding Kft.

Amennyiben a Nemzeti Sport értesülései helytállóak lesznek, nagy kérdés, hogy milyen forrásból fogják finanszírozni a két nagyértékű vásárlást. Ugyanis sem a taszári reptér, sem pedig az Újpest FC vételára nem pár milliós tétel lehet.