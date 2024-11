Gattyán György bevásárolta magát a Playboyba

Gattyán György kisebbségi tulajdonrészt szerzett a világ egyik legrégebbi, legikonikusabb erotikus életmód magazinjában, a Playboyban – tudta meg a Blikk.

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleténél nyilvánosságra hozott információk szerint 15 év alatt Gattyán – a luxembourgi cégén, a Byborgon keresztül – évi 20 millió dollárt, azaz összesen 300 millió dollárt (hozzávetőleg 112 milliárd forint) fektet be a Playboyba, illetve önállóan üzemelteti annak online termékeit és szolgáltatásait.

Gattyán György cégei a már meglévő és jelenleg fejlesztés alatt álló online, digitális, innovatív megoldásait integrálnák a Playboy bizonyos platformjaira.