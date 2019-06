Gazdák figyelem: új hitellehetőséget kínál tegnaptól az MKB

Az igénylők a finanszírozást termőföldvásárlásra – maximális 20 éves futamidővel –, illetve – maximum 10 éves futamidő mellett – mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó beruházásra és fejlesztésre is fordíthatják, de maximum 5 éves futamidővel akár szabad felhasználású hitelként is igényelhetik. Mindemellett a termékcsalád hitelkiváltásra is használható.

A biztosítékként felajánlott termőföld, valamint magánszemély készfizető kezessége mellett a hitel további fő fedezetéül az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességvállalása is szolgál. Amennyiben a gazdálkodó, illetve a hitel célja megfelel a banki és az NHP fix feltételeinek, úgy akár az NHP fix 2,5 százalékos kamatozásával is igénybe vehető a finanszírozás.