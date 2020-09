Index után Telex - a távozó indexesek új lapja hétezer támogatónál tart

A távozó indexesek a Facebook-oldalukon és az augusztus 13-án beregisztrált telex.hu-n közzétett videójukban és egy írásos felhívásban jelentették be, hogy Telex néven új, se nem baloldali, se nem jobboldali hírportál elindítását tervezik - írja a media1.hu.

"Szeretnénk egy nagy, független, sokszínű hírportált, mert őszintén hiszünk abban, hogy az olvasók szabad döntéseihez korrekt, pártatlan hírek szükségesek, és ma Magyarországon nagy elérésű és nagy hatású újságra van szükség" - írják.

„Teljes gőzzel azon dolgozunk, hogy mielőbb elindulhasson az újság, de nem lesz egyszerű, ezért a segítségeteket kérjük! Az újság elindításához szükséges kezdő pénzmennyiségre gyűjtünk, ha tehetitek, támogassátok a Telexet, és ezt osszátok is meg minél több emberrel!”

Munk Vera beszél a Telex adománygyűjtő videójában Munk Vera beszél a Telex adománygyűjtő videójában

Korábban ugyan előfizetéses rendszerben működő újságról beszéltek a volt indexesek, most egyelőre támogatókat keresnek. A legkisebb támogatói összeg 2990, amennyiben rendszeres támogátást választ az olvasó, és 9990 a legkisebb, ha alkalmi a donáció, de van 15 és 50 ezres csomag is.

"A helyzet ugyanis az, hogy egy nagy szerkesztőség üzemeltetése irtó drága, havonta tízmilliókba kerül" - írják, ezért mindenkit az általa megengedhető legnagyobb összeggel való támogatásra buzdítanak. Egyelőre elég sikeresnek nevezhető az akció, mer alig pár óra alatt már majdnem 7000 támogatót tudtak összegyűjteni, ami 20-30 millió forint, vagy akár ennél is több lehet.

A Telex támogatóinak száma (2020. 09. 4. 17h 36p) A Telex támogatóinak száma (2020. 09. 4. 17h 36p)

Az új lapot tehát nagy létszámú szerkesztőséggel, nagy elérésű oldalként képzelik el, sokféle témát feldolgozva: "közéletről, gazdaságról, kultúráról, sportról, a legújabb technológiákról, tudományról is, és amiben szórakoztató, izgalmas, nagy hatású sztorikat is olvashat a közönség."



A nagy létszámú szerkesztőség kiderül abból is, hogy a bemutatkozóban azt írják a lapról, "ahol annyi újságíró dolgozik, hogy nem kell válogatni, melyik fontos történésről számoljunk be, mert minden jelentős esemény, hír ismertetésére van elegendő emberünk."

Azt is ígérik, hogy a lap zömmel újságírói tulajdonban lesz, és nem lesz ellenzéki, sem kormánypárti, simán csak korrekt, kritikus és kíváncsi újságírói értékeket képvisel.

A Telex, mint írják, a jövőben "nem ellenzéki, nem kormánypárti, simán csak korrekt, kritikus és kíváncsi újságírói értékeket képvisel."

A lap kiadója az a Van Másik Kft., amelynek létrejöttérről lapunk tudósított először.