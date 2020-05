Járványmarketing. Dúl az ingyenes tudásátadás. Hogyan lesz ebből bevétel?

Nagy fordulatot vett a marketing iránya az elmúlt hónapokban. Járványmarketinggé változott át. A szolidaritás, a tudás ingyenes megosztása, a segítés uralkodik a tartalmakon. De ebből nem lehet bevételt szerezni. Hogyan lehet most, a soha nem tapasztalt összeomlás alatt eladható értékeket varázsolni a szolidaritásra építő marketingüzenetekből? Ez az alapvető témája a Piac & Profit – BKIK Cégmarketing 2020 című, május 14-én megrendezendő élő videókonferenciájának.

Az ingyenességre, segítségre épülő kommunikáció, mint tudjuk, nem a közvetlen bevételre épít. De hosszabb távon a jövő bevételét is eltünteti. Hozzászoknak a vevők az ingyenes tartalomhoz, s eluralkodik a piaci káosz. Jó hosszú időbe telik újra az értékeket elfogadtatni és annak megfelelő árat érvényesíteni. A marketingszakma és a cégmarketing-szakemberek, cégvezetők legnagyobb dilemmája ma ezt az ellentmondást feloldani, időben átváltani a szolidaritás megtartásával és válság menedzselésével együtt az értéket is elfogadtatni képes járványmarketingre, az új hangra.

Elárasztotta a netet, a social mediát, levelezéseinket az ingyenes szakértői tartalom, a hiteles információk, az eddig pénzért adott, ingyenessé vált szolgáltatások kínálata. Persze, a webáruházak ez alól kivételek. A boltok bezárása miatt az áruvásárlás a netre tevődött át. Ott most a megváltozott vásárlói igényekre azonnali reagálás hírleveles divatja tombol. Ki tudja, mi történik ebben a zűrzavaros világban az infotörvény és a GDPR betartásával?

