Konténerbe zárják a celebeket a Viasat6 új realityjében

A cikk eredetileg a media1-en jelent meg.

A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) Nonstop+ elnevezésű budapesti szakkonferenciáján jelentette be a Sony Pictures Television (SPTN) képviselője ma, kedden, hogy milyen újdonságokkal készülnek a Sony magyarországi tévécsatornái a tavaszi szezonban.

A legnagyobb dobás, hogy a Viasat6 bevállalós saját gyártású produkcióval erősít a szezonban: itthon is bemutatják a Sony Pictures Celebrities in Solitary / Celebs In Solitary című formátumát, amelyet eredetileg a Stellify Media alkotott a Channel 5 számára az Egyesült Királyságban. A Viasat6-on képernyőre kerülő produkció lesz az első nemzetközi verziója a műsornak.

A valódi antiszociális kísérlet celebeket állít kihívás elé, hogy megmutathassák, meddig bírják a hírességek magányosan, teljesen elszigetelten a külvilágtól, minden információ nélkül, egy steril környezetbe zárva – telefon, közösségi média, emberi kapcsolatok nélkül.

A sorozat szereplői egy puritán berendezésű konténerben lesznek bezárva, elvágva a külvilágtól, elektromos kütyük nélkül. Természetesen alapvető élelmiszerek, tisztálkodószerek a rendelkezésükre állnak majd, szóval azért nem emberkínzásról van szó.

A reality-ben egymástól független konténerekben összesen 4 celeb lesz majd. A Celebs in solitarity magyar változatának premierje május 18-án várható, hangzott el a Nonstop+ konferencián. Úgy tudjuk, a műsornak még nincs magyar címe, és a magyar hazai hírességek személyéről is csak ezután dönt a Sony.

Új évad érkezik az Észbontókból, megújul a TotalCar, újra lesz Feleségek Luxuskivitelben

Új évaddal jelentkezik áprilisban a Viasat3 kvízműsora, az Észbontók. Ezt továbbra is Kovács Áron vezeti majd, és naponta képernyőn lesz, bár ez a Media1 olvasói számára vélhetően nem újdonság, hiszen ezt már korábban bejelentették egy másik konferencián.

Az abszolút régi motoros TotalCar megújult formában tér vissza tavasszal a képernyőkre a Viasat6 csatornán. Ebben a jól ismert autós teszteken kívül egy zöld projektbe is belevág Bazsó Gábor és Winkler Róbert, akik egy Porschét bütykölnek majd. Emellett a másik nagy dobása lesz a Sony Picturesnek, hogy folytatja a Feleségek luxuskivitelben című reality sorozatát is, de ezt már szintén bejelentették korábban.

A reality a VIASAT3-on lesz képernyőn, hogy a fényűzés mindennapjaiba engedjen betekintést.

Régi-új sorozatok

Folytatja a Sony új évadokkal az általuk vetített amerikai sorozatokat is: jön a Gyilkos elmék befejező évada, a Carter, A kijelölt túlélő, a SWAT – Különleges egység, a SEAL Team, Az újonc, a New Amsterdam, Az igazság terhe, az NCIS: Los Angeles, az NCIS: New Orleans, a MacGyver és az Elfeledve is várja a nézőket az AXN műsorán. A Viasat6-on pedig az Amerikai Horror Story kilencedik évadát fogják vetíteni.

A Sony Max csatornán hamarosan elindul a Nagy Ő az édenben és a Kacat-dizájnerek. Emellett pedig új részeket hoznak különböző főzőműsorokból, a Gordon Ramsay által vezetett Amerikai mesterszakácsból és az Amerikai mesterszakács juniorból.

A Sony Movie Channel mozicsatornára olyan akciófilmek érkeznek tavasszal mint a Pókember-sorozat, a Superman visszatér vagy a Tökéletes bűnözők. Érkezik a borzongást ígérő Annabelle 1. és 2. része és a Végső-állomás sorozat, míg a könnyedebb szórakozást kínáló Terhes társaság, a Másnaposok, a Szellemirtók és a Szex és New York is. Képernyőn lesz ezenkívül a Szárnyas fejvadász 2049, a Gravitáció és az Érkezés című sci-fi is.

