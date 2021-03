Közpénzből magánmilliárd: tökéletes NER-körforgás Keszthelyen

Számtalan cikket írtunk már a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiírt Kisfaludy-pályázatokról, amelyekből kiderült, hogy Mészáros Lőrinctől Hernádi Zsoltig ki hány milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást nyert el szállodafejlesztésre. Most egy újabb olyan beruházást mutatunk be, amely tökéletesen példázza a Kisfaludy-pályázatok lényegét: minden fillér a NER-láncon belül marad. A lánc elemei pedig a pályázat kiírója, a nyertes szállodatulajdonos, a felújítást kivitelező cég, és végül a szálloda üzemeltetője.

Hotel Helikon Keszthely - felújítás előtt (fotó: Mester Nándor) Hotel Helikon Keszthely - felújítás előtt (fotó: Mester Nándor)

Megkezdődött a Helikon Hotel átalakítása és felújítása - jelentette be március közepén Nagy Bálint. A zaol.hu tudósítása szerint Keszthely fideszes polgármestere elmondta: az elavult, használaton kívüli épületet négycsillagos hotellé alakítják át. A politikus szerint a beruházást végző győri West Hungária Bau Kft. (WHB) a bontást korszerű gépekkel és technológiával próbálja a legbiztonságosabban és leggyorsabban elvégezni, hogy ezzel is minimálisra csökkentse az elkerülhetetlen por- és zajhatásokat.

A tudósításból kimaradt, hogy ki a WHB tulajdonosa. Lapunk megírta korábban, hogy még nem ér Mészáros Lőrinc közelébe, de azért a milliárdos állami tendereknek is köszönhetően 2019-ben is rekord évet zárt a Paár Attila többségi tulajdonában lévő építőipari cég. A 2018-as 50,1 milliárd forintot 2019-ben sikerült 61,6 milliárd forintra feltornázni. Paár Attila amúgy Tiborcz István, a kormányfő vejének üzlettársaként lett ismert, ma is van közös cégük: a BPA116 Vagyonkezelő Kft.