Magyar Posta: karácsonyi extrapénz szépíti a felemás összképet

Mivel a bérfejlesztés elmaradása miatt kiesett jövedelem kompenzálása érdekében a postások már tavasszal megkapták egyszeri juttatás formájában az év végi jutalom előlegét, mintegy nettó 45 ezer forintot, ezért most december 8-án nem a teljes összeget, hanem csak a fennmaradó, a jutalom kétharmadát kitevő, mintegy nettó 80 ezer forintot kaptak az egész éves teljesítményük elismeréseként - értesült lapunk szakszervezeti forrásból.

Bőven van most dolguk (Kép forrása: MTI Fotó, Balogh Zoltán) Bőven van most dolguk (Kép forrása: MTI Fotó, Balogh Zoltán)

Arról korábban állapodott meg a Magyar Posta és a szakszervezetek, hogy az év végi extra bruttó 180 ezer forint, ezt a koronavírus-járvány, valamint az emiatt késlekedő béremelés (csak augusztusban született megállapodás az átlagosan 8 százalékos emelésről) kompenzálása miatt bontották szét két (bruttó 65 ezer és bruttó 115 ezer) részletre. Ez utóbbit kapták meg decemberben a postások.

Kell is most a motiválás a postásoknak, hiszen a december hagyományosan a csúcsidő a vállalatnál.

Az idei karácsonyi csomagszezon az előző évekhez képest kiemelten erősebb, a csomagok száma jelentősen meghaladja az egy évvel ezelőtti mennyiségeket. A Magyar Posta - a webáruházakhoz hasonlóan - már december elején jelezte, hogy aki csomagot szeretne feladni, tegye meg december 18-ig, hogy az garantáltan eljusson a címzetthez. A webáruházaktól kapott információk és előrejelzések szerint a járvány miatt jóval több az online rendelés, és ezzel együtt a csomag is. Emellett a postákon is többen adtak fel a csomagot tavalyhoz képest, december első két hetében mintegy 15 százalékkal több volt a mennyiség, a postai üzemekbe beérkezett csomagmennyiség ebben az időszakban pedig megközelítőleg negyedével nőtt

- közölte az állami vállalat.

Ha pedig ez nem volna elég, akkor még a kormány is gondoskodott egy kis munkáról. A postások december 11-én kezdték meg a Nemzeti Népegészségügyi Központ levelének kézbesítését mintegy kétmillió nyugdíjasnak a vakcina regisztrációról. Emlékezetes, hogy Rogán Antal kabinetminiszter még november végén fogalmazott úgy a nemzeti konzultációs levelekkel kapcsolatban, hogy a 11,5 milliárd forintos költségbe az ívek terjesztése is benne volt, de az a pénz szerinte jó helyre ment, hiszen a Magyar Postát támogatta.

Ha csak januárban küldte volna ki a vakcina regisztrációs leveleket a kormány, akkor vélhetően még drágább lenne felmérni, hogy a nyugdíjasok vajon igénylik-e a védőoltást. Az állami vállalat ugyanis bejelentette a szokásos január 1-i áremelés mértékét: a lakosság által leggyakrabban használt, legfeljebb 50 grammos belföldi közönséges levél díja 10 forinttal lesz drágább, azaz 145 forintért lehet majd egy egyszerű levelet feladni. Az elsőbbségi levél ára, szintén 50 grammig pedig 15 forinttal emelkedik, az ára 200 forint lesz. A vállalati ügyfeleket érintő díjakat is módosítják, az átlagos áremelkedés mértéke 8,5 százalék. A cég azt is közölte, hogy az évi mintegy 500 millió levélnek már a 90 százalékát az üzleti partnerek (cégek, bankok stb.) adják fel.

A Magyar Posta tehát áremeléssel próbál több bevételhez jutni, de az ingatlanvagyon tervezett eladása is ezt a célt szolgálja. Az eladásra kínált ingatlanok közül most kiemelkedik egy balatonfüredi apartman. Az állami vállalat igazából 18 darab, egyenként 29 négyzetméteres apartmanjától szeretne megszabadulni a Kisfaludy üdülőtelepről összesen 262 millió forintért. Darabonként nem lehet ajánlatot tenni rá, kizárólag csomagban tervezik az értékesítést.

Az üdülő, a város keleti oldalán, lankás dombok és a Balaton között, másfél hektáros területen fekszik, csendes, nyugodt környezetben. A nagy parkolóval rendelkező, szépen gondozott, virágos parkban játszótér és ping-pong asztalok segítik a gyermekes családok és az aktív pihenésre vágyók kikapcsolódását. Az üdülőtől 300, illetve 500 méterre szépen ápolt, jól felszerelt fizetős strandok (Kisfaludy és Eszterházy) vannak

- szól az üdülőtelep bemutatkozása. A pályázati felhívás leírása szerint pedig az épületek az 1970-es években épültek, átlagos, karbantartott műszaki állapotúak. Évek óta próbálja eladni a vállalat a siófoki, Beszédes József sétányon található üdülőjét is, ezúttal 432 millió forintért viheti, akinek megtetszik a közvetlen vízparti ingatlan.

Ezeknek a vállalati üdülőknek már végük, de számos településen a kispostákat is más címen kell már keresniük az embereknek. Ebben a cikkünkben írtuk meg, hogy melyek azok a települések, ahol a Magyar Posta és a Takarékbank együttműködése miatt már nincs önálló posta. Hivatalosan egyelőre még csak tesztelik, hogy mennyire válik be az összeköltözés, de ha sikeresnek ítélik a programot, akkor a jövőben még több településen bútorozhat össze a két vállalat, noha több forrásból is úgy értesültünk, hogy polgármesterek és lakossági aláírásgyűjtések is azt próbálják elérni, hogy ne náluk szűnjenek meg az önálló posták.