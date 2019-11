Majka sem tudta elbuktatni a Konyhafőnököt

Kíváncsian vártuk, hogy miként alakul a 46. héten a nézettség, hiszen mind a két nagy kereskedelmi tévé új hétköznapi programokkal rukkolt ki. Az RTL Klub egy ismerős formátummal jelentkezett, hiszen ismét a Konyhafőnök került képernyőre, annak is a VIP verziója. Újdonságot az jelentett, hogy a korábbiaknál jóval hosszabb lett a műsoridő. Ezzel szemben a TV2 műsorra tűzte az igen komoly szereplőgárdával készülő napi sorozatát, a Mintaapákat, azt követően pedig jött Majka új gameshowja, a Nyomd a gombot tesó.

Már hétfőn is a Konyhafőnök nyitott jobban, hiszen a főzős vetélkedő a csatorna átlaga felett teljesített, és attól mind a sorozat, mind a vetélkedő 6 százalékponttal maradt el. Bár a különbség számottevő volt, de láttunk már olyat, hogy a műsort megismerve egyre többen ülnek a képernyők elé és nézik azt. Az első heti adatok a TV2 műsorainál viszont nem erre utaltak. A hét második felében ugyanis szépen olvadtak le a Mintaapák és a Nyomd a gombot tesó számai is. Azt majd a következő napok statisztikái visszaigazolják, hogy ez azért volt, mert a nézők egyre kisebb számban tartottak ki a műsor mellett, vagy esetleg az áll a háttérben, hogy a férfi nézők inkább a Puskás Ferenc stadion avatóját és az Uruguay elleni válogatott mérkőzést nézték.

Nem csak a helyszínen nézték sokan a válogatott meccset (MTI fotó - Koszticsák Szilárd) Nem csak a helyszínen nézték sokan a válogatott meccset (MTI fotó - Koszticsák Szilárd)

Azt viszont leszögezhetjük, hogy pénteken este jelentősen visszaesett a TV2 műsorainak a nézettsége. Miközben kis mértékben a Konyhafőnök is gyengült, a Mintaapák és a Nyomd a gombot látványosan visszaesett. A főzős műsort a kereskedelmi célcsoportban a tévé előtt ülők 16 százaléka követte, ezzel szemben a sorozat közönségaránya 7,6 százalék lett, a vetélkedő pedig a 7 százalékot sem érte el. Ezzel szemben a stadionavatónál a teljes műsorfolyamnál 16,8 százalékot mértek. Vélhetőleg a mérkőzés több nézőt vonzott, mint a felvezető, így a válogatott találkozója megnyerte a műsorsávját. A köztévé másik népszerű sport közvetítése, a Forma-1 is jól teljesített, a kereskedelmi célcsoportban vasárnap este a tévé előtt ülők tizede nézte.

Visszatérve még egy picit a Konyhafőnökre, figyelemre méltó, hogy a pénteki visszacsúszás ellenére a hét többi napján kiegyensúlyozottan teljesített. Ráadásul mind a kereskedelmi célcsoportban, mind pedig a teljes lakosságban hasonlóan magas, 18 százalék körüli közönségarányt hozott. Bár az évek alatt az RTL szerkesztői megtalálták a műsor dinamikáját, a fenti eredmények már csak azért is figyelemre méltók, mert a 2,5 órás bruttó műsoridő nagyon hosszú.

A maratoni főzősműsor is tarolt (Fotó: RTL Klub) A maratoni főzősműsor is tarolt (Fotó: RTL Klub)

Ha már különböző célcsoportok, akkor érdemes megjegyezni, hogy a hét második legnézettebb műsora számottevően jobb volt, ha az idősek statisztikáját is nézzük. A Sztárban sztár leszek! ugyanis a teljes lakosságban, amelyben az idősek médiafogyasztása fontos szerepet kap, 4 százalékponttal magasabb közönségarányt ért el, mint a kereskedelmi célcsoportban. Mindenesetre így, hogy az RTL ezúttal visszatért a rendőrös sorozatához, a Jófiúkhoz, a TV2 könnyű győzelmet aratott a hét utolsó napján. A csatorna azért is örülhet, mert nézőszámban is igen szépen teljesített a zenés műsor, hajszálnyival maradt csak el az 1 milliós szinttől.

Bőven átlépte viszont a lélektani határt a szombati X-Faktor, amely közel 1,1 millió nézővel büszkélkedhetett. Az RTL Klub tehetségkutatója egyébként a fiatalabbak között volt népszerű, hiszen a kereskedelmi célcsoportban 36 százalékos közönségarányt ért el, míg a teljes népességnél nem érte el a 31 százalékot.

A 46. héten a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között), ahogy az a fentiekből kiderült a vasárnapot a TV2 vitte, míg a többi estén az RTL Klub nyert. A két csatorna között az utóbbi hetekben megnyúló különbség némileg csökkent, miután az RTL visszaesett (17% SHR), ennek hátterében pedig az áll, hogy a megelőző két hétben vasárnap is taroltak az X-Faktorral, míg most az utolsó nap gyengébb számokat láthattunk. A TV2 eközben nem sokat tudott javítani hiszen az egy héttel korábbi 9,6 százalékos közönségarány után most 9,8 százalékot ért el.

A középmezőny élén továbbra is magabiztosan áll a Film+ (4,8% SHR), a filmes csatornát komolyabb lemaradással a Cool (2,3% SHR) követi, és vele van egy szinten volt a Viasat3 (2,2% SHR). A középmezőnyt pedig szokás szerint a Duna TV (1% SHR) zárta.