Ismerős arcoknak osztott ki milliárdokat az Orbán-kormány Tokajtól a Dunakanyarig

Megújult a kormányzati felügyelet alatt álló Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által indított, összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési program honlapja, és rögtön előkerültek olyan lezárt pályázatok eredményei, amelyek eddig nem voltak ismertek, pedig nem csak 2020-ban, hanem 2019-ben odaítélt vissza nem térítendő állami támogatásokról van szó.

Nehéz is hol kezdeni a lista bemutatását, de általánosságban elmondható: az Orbán-kormány olyan fejlesztéseket finanszíroz közpénzből, amelyek tulajdonosainak minden bizonnyal akadna saját forrása is a beruházásra. A 2020-as döntéseket átnézve megállapítható, hogy újabb, legalább 3,1 milliárd forint közpénzt osztottak ki vidéki panziók és szállodák építésére vagy fejlesztésére.

A Hernádi Zsolt MOL-vezér unokaöccse, Hernádi Ádám polgármester által irányított Esztergomban egyre több helyszínre kerülhetnek ki a nyertes Kisfaludy-pályázatokról szóló és a kormánynak köszönetet mondó táblák. Például a BSP Ingatlanberuházó Kft. most 210 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott egy négycsillagos panzió kialakítására. A BSP egyik tulajdonosa a HB Property Kft.-n keresztül Bacsa György, aki Hernádi Zsolt Mol-vezérigazgató unokatestvérének a fia és a MOL egyik igazgatója, de Hernádi Gran Private Equity Zrt. nevű cégében is igazgatósági tag.

Két panziót is építhet Esztergomban Horváth Mihály, aki a korábbi fideszes polgármester, Meggyes Tamás kampányfőnöke és önkormányzati képviselő is volt: a GUPLAS Vagyonkezelő Kft. és az IMMO-GRANUM Kft. nevű cégei 144 és 134 millió forintot kaptak. Sorra nyeri el az esztergomi önkormányzat közbeszerzéseit a C-Sped 84 Kft., de most a Kisfaludy-pályázaton is nyert a cég 64 millió forintot egy panzióra. Nem meglepő, hogy Esztergomba ömlenek a kormányzati támogatások, hiszen Hernádi Ádám több mint négy évet Orbán Viktor kormányfő stábjában dolgozott, de a Guller Zoltán vezette MTÜ-ben is dolgozott a szervezet kabinetfőnökeként.

A nyertesek között van Száraz István két cége is. A Dunakanyar Turisztikai Kft. egészen pontosan 300 millió forint közpénzt kapott egy 25 szobás, négycsillagos panzió létesítése Zebegényben. Míg a Riverview Ecolodge Kft. 90 millió forint közpénzt fordíthat egy dömösi négycsillagos panzióra. A Dunakanyar Kft. többségi tulajdonosa a Drycom Informatikai Tanácsadó Kft.-n keresztül Száraz István. Szintén a Drycom Kft.-nek van tulajdona a a Riverview Ecolodge Kft.-ben.

Száraz István leginkább onnan ismert, hogy 2013 végén ő indította el a vs.hu nevű, függetlennek ígért híroldalt, melyhez több neves online újságírót is leigazolt. A portál elindításához szükséges százmilliók forrása eleinte nem volt ismert, ám 2016 áprilisában kiderült, hogy a lapot kiadó New Wave Média több mint félmilliárd forintot kapott a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank alapítványaitól. A lap sehol sem jelezte, honnan van a pénz. A New Wave Média egyébként 2015 végén több mint 4 milliárd forintért felvásárolta az Origo Média Zrt-t., 2017 nyarán pedig Matolcsy Ádám, Matolcsy György fia nevére is vette a New Wave-et. A cég azóta már a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványhoz tartozik.

A nyertesek között ismét felbukkan például az Ináncsy família. Ezúttal az ERNŐKER Kft. nevű cégük kapott 62,5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást egy új, 3 csillagos panzió létesítése Rátka külterületén, a Tokaji Történelmi Borvidéken. A cég az Ináncsy Holdingon keresztül Ináncsy Miklós tulajonában van.

Lapunk írta meg korábban, hogy a Hotel Tokaj felújítására 349 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott költségvetési forrásból a Hotel Tokaj Kft., amely szintén az Ináncsy-hotelbirodalom része. A családé többek között a négycsillagos Hotel Aurum is Hajdúszoboszlón, amelyet a Hajdú Park Kft. működtet és 8 millió forintot nyertek a Kisfaludy-pályázaton.

De ki is Ináncsy Miklós, és miből vették meg ezt a rengeteg szállodát Tokajtól Hajdúszoboszlóig? Az alapblog.hu készített vele interjút, amiből kiderül például, hogy a rendszerváltáskor jókor volt jó helyen: a budapesti Közvágóhíd 14,5 hektátos területét a 90-es években nagyon jutányos áron vette meg a Budapesti Húsnagykertől, amelynek igazgatója volt, majd bombaüzleteket kötve részben értékesítette a telkeket.

Vissza 2019-be

Ennél jóval nagyobb összegek kerültek elő az MTÜ 2019-es dokumentumaiból. Például a Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft. 2,9 milliárd forintot kapott a Lepence strandfürdő fejlesztésére. Lapunk írt arról, hogy a jövőben még több vendég érkezhet Visegrádra. Ebben bízik például az Appeninn Nyrt. is, amely a 2007-ben bezárt visegrádi Lepence strandfürdőt nyitná meg egész évben működő zárt élményfürdőként.

Júniusban többségi tulajdonrészt szerzett a Jellinek Dániel hazai ingatlanguru érdekeltségei közé tartozó Appeninn Nyrt. a Dreamland Holding Zrt.-ben, amely az elmúlt időszakban több jelentős vidéki turisztikai ingatlanfejlesztési projektet is elindított. A cégcsoporthoz tartozik a Visegrád Lepence Völgy Strandfürdő Kft. is, amely már telepítési tanulmánytervet nyújtott be az önkormányzatnak, az építkezés helyszíne kiemelt fejlesztési terület lehet, a helyi turisztikai bizottság pedig már látta is a lepencei strand látványterveit, amit a Bord Építész Stúdió Kft. készített.

Szintén az Appeninn és Jellinek Dániel érdekeltségébe tartozó TATK Tokaj Aktív Turisztikai Központ Kft. pedig 993 millió forintot kapott az MTÜ-től Tokaj kiemelt turisztikai fejlesztési térség attrakciófejlesztésére. Bármit is jelentsen ez.

Még egy milliárdos kapott milliárdokat

Nem tudni pontosan, hogy mi lesz a konkrét projekt, de nagyon jól hangzik, hogy a Dorottya Experience Kft. 3 milliárd forintot kapott a Dorottya Experience megvalósítására. Egyelőre erről nem tudni semmit. Az biztos, hogy a Dorottya Experience Kft.-t tavaly alapították és Kreinbacher József többségi tulajdonában van. Milliárdos pezsgőgyárosról van szó. Legutóbb akkor lehetett róla hallani, amikor a 24.hu nyáron megírta: a Sikló-Beruházó Kft.-ben kisebbségi tulajdonos lett Kreinbacher József a Gellért Hill Experience Kft.-n keresztül. Ez a cég építheti a gellérthegyi siklót, amit Karácsony Gergely főpolgármester is támogat.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó MTÜ a közelmúltban hozta nyilvánosságra a nyertesek listáját, amiből kiderült: összesen 13 471 vidéki szálláshely tulajdonosa kapott augusztus folyamán szobánként egymillió forint vissza nem térítendő támogatást, összesen mintegy 45 milliárd forintot a kormánytól.

A kormány szerint nincs ezzel semmi probléma: Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint nem politikai szimpátia alapján, hanem kizárólag szakmai alapon dől el az, hogy kik kapnak turisztikai fejlesztési támogatást. Ezeket a fejlesztéseket ugyanis magyar emberek hajtják végre, magyar embereknek adnak munkát, a magyar turizmus és a magyar gazdaság bővüléséhez járulnak hozzá.