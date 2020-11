„Minket kihagyott a kormány, sok ezren csődközelbe kerülhetnek” – azonnali segítséget várnak a szálláshely-szolgáltatók

A hotelek és az éttermek állami segítséget kapnak – ígérte pár napja Orbán Viktor. A november 8-ig beérkezett foglalások 80 százalékát kifizeti az állam, a házhozszállítás áfáját öt százalékra csökkentette. A kormányfő azonban kihagyta a legkisebbeket, a magán szálláshelyszolgáltatókat, ők még ennyi támogatást sem kaptak, miközben őket is sújtja a turizmus-vendéglátás bedőlése.

Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének (MAKE) vezetője azt mondta lapunknak, hogy a szektorukban aki az állam által biztosított vendégnyilvántartót használta, könnyen pórul járhatott, és egy fillért nem kap az államtól a lemondott foglalások után! Ez szerinte elfogadhatatlan.

Ráadásul a Magyar Turisztikai Ügynökség nem nyilatkozik, pedig a több mint 40 000 magán és egyéb szálláshely szolgáltató jó része érintve lehet! Ez a magatartás versenytorzító a vezető szerint, mert viszonylagosan előnyösebb helyzetbe hozza a hoteleket.

A MAKE képviselője sérelmezte, hogy a magán és egyéb szálláshelyeken miért nem lehet vendégeket fogadni, akkor amikor ott teljesen megvalósulhat az elkülönülés!

„Ha valaki felújít, vagy mellette felújítanak, vagy egy szakápoló mondjuk nem szeretné veszélynek kitenni családtagjait azzal, hogy hazamegy, vagy ha valaki egészségügyi okokból jön Magyarországra, stb. akkor a magán és egyéb szálláshelyek biztos menedéket jelentenek járvány idején is. Az tehát érthető, és elfogadható, hogy turisták most nem jöhetnek Magyarországra, de az nem, hogy a szálláshelyeket válogatás nélkül bezárják.” – méltatlankodott a vezető.

Elmondta továbbá: már egy hete nem ad információt az MTÜ arról, hogy januártól újabb terhet kapnak-e a nyakukba a szálláshely szolgáltatók, be kell-e szerezniük a többszázezer forintba kerülő okmányolvasót?

„Március óta súlyos válságot élnek a magán szállásszolgáltatók. Nyáron volt egy kis visszaépülés, de most ősszel, immár hónapok óta alig van bevétele a legtöbb vállalkozónak. Minden egyes nap, amit állami segítség nélkül kell megélni közelebb visz sokakat a csődhöz.” - mondta lapunknak Schumicky Balázs.

A MAKE a Facebook oldalán a napokban az alábbiakat tette közzé:

Kedves Házigazdák! Hosszasan sikerült beszélnünk az Airbnb-vel, és a Booking-gal, és meg tudjuk erősíteni a következőket: Mindketten tudnak az új szabályokról. A Booking egyelőre ott tart, hogy kérnek minden házigazdát, aki érintve van, hogy az egyes foglalásaik miatt keressék meg az ügyfélszolgálatot, és egyesével segítenek. Az Airbnb már tegnap este elkezdte lefejleszteni, hogy a március közepe utáni foglalások esetén is lehessen a Covid 19-re hivatkozva foglalást lemondani. Amíg ez a funkció nem elérhető, addig elég írni a Support-nak, leírni, hogy mi a helyzet és (saját tapasztalat) elküldeni a magyar nyelvű tegnapi Magyar Közlönyt. Pár perc alatt törölnek, vendég kap teljes visszatérítést, mi meg nem kapunk büntetést. A szallas.hu már kiadott egy tájékoztatót a házigazdáknak, ők ki is értesítik a vendégeket! Egyesületünk hamarosan olyan eszközt igyekszik minden házigazda kezébe adni, amivel reményeink szerint megfelelünk a hatályos jogszabályoknak, de közben minimalizáljuk veszteségeinket! Kitartást mindenkinek!

Júliusban a MAKE és a Felelős Rövidtávú Lakáskiadók Szövetsége (FRLSZ) közös csomagot tett le a kormányzat asztalára, amiben a lakáskiadás szabályozásáról volt szó. Akkor a két szervezet vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy

„Közép-Kelet Európában sehol sem hozták eddig versenyhátrányba a turizmus fontos pillérét adó rövid távú szállásadókat. Ha rossz irányba megy el a piac szabályozása, akkor abból Bécs és Prága fog nevető győztesként kijönni Budapest helyett. A szálloda iparnak és a rövid távon lakáskiadóknak nem egymással kellene versenyeznie, mert abból csak mindenki veszíteni fog. A városnak és a gazdaságnak most minden látogatóra szüksége van a jelentősen kevesebb utazó közül. Örültség lenne ezt a vonzerőt tönkre tenni értelmetlen korlátozásokkal.” – jegyezte meg Somló Iván, a FRLSZ elnöke.

Ez a speciális piac már elkezdte szabályozni magát, és a rövid távú lakáskiadók jelentős része átállt hosszú távú kiadásra, és biztosra vehető, hogy nem is fog visszatérni, amíg nem lesz folyamatosan jelentős mennyiségű turista. Körülbelül 13.000-15.000 magán-, és egyéb szálláshely működött Budapesten a járvány előtt (forrás: AirDNA). A nyár elején kevesebb mint 10.000 volt, és ezek tulajdonosainak egy része az Airbnb-n keresztül már közép-, hosszútávra adta ki a lakását. Most talán 2-3 ezer maradt állva, de még ez is túl nagy szám lehet. Felmérések szerint az illegálisan működő rövidtávú szálláshelyek száma a nyáron mintegy 30 százalék volt a fővárosban.

A BKIK időközben tanulmányt készített, ami szerint szintén nagyon fontos az Airbnb-szektor, és nem szabad korlátozni a kiadható napok számát. Ez megtörtént, 120 nap lett a maximum, de az érintett cégek szerint ez alatt nem lehet értékelhető hozamot elérni, az intézkedés egyfelől a feketegazdaságot erősítené, másfelől a piac legértékesebb, becsületesen dolgozó szereplőit arra szorítaná, hogy lakását kivonja a rövid távú piacról - érvelt a MAKE a nyáron összeállított anyagban.