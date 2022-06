Nagy Mártont nagyon megbántotta a Ryanair, közleményben követel bocsánatkérést a miniszter

Újabb fejezettel bővült a Ryanair és Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az extrapfrofitadó körül kirobbant szócsatája. A miniszter most közleményben üzent vissza az őt korábban "idiótának" tituláló légitársaságnak. Ez így szól:

"Méltánytalan és kisstílű az a gyakorlat, amelyet Európa legprofitéhesebb légitársasága, a Ryanair megenged magának.

Mindenki figyelmét szeretném felhívni arra, hogy bárki bármilyen stílust is enged meg magának, a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak.

A kormány elvárása továbbra is változatlan. Mindenki tartsa be a jogszabályokat, mindenki viselkedjen felelős és tisztességes módon, a legfontosabb pedig, hogy senki se hárítsa át az extraprofit különadókat a lakosságra. Nem a magyar családoknak kell megfizetniük a háború árát! A tisztességtelen jegyárusítási gyakorlattal kapcsolatban a fogyasztóvédelmi hatósági vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

Ha valakinek bocsánatot kell kérnie, az a Ryanair. Bocsánatkérés illeti meg a magyar családokat, akikre olyan adót akar áthárítani a légitársaság, amelyet Európa más országaiban gond nélkül megfizet. Ez tiszteletlenség a magyar emberekkel szemben!

Egyúttal köszönet illet minden olyan gazdasági szereplőt, amely átérzi saját felelősségét is a háborús gazdasági helyzet kezelésében, betartja a jogszabályokat és fontosabbnak ítéli a családok biztonságát néhány eurónyi extraprofitnál.

Persze értjük, hogy mi a Ryanair provokációjának valódi célja, hiszen a negatív reklám is reklám. A Kormány azonban az üzengetést ezzel lezártnak tekinti, útszéli, kocsmai handabandázásban nem vesz részt.

Kiadó: gazdaságfejlesztési miniszter"

A handabandázást tehát ezzel az erős jelzőkkel, felkiáltójelekkel, vádaskodásokkal és fenyegetőzéssel teli levéllel lezártnak véli a miniszter, aki arról viszont nem ejt szót, hogy a költségvetési törvény tervezetéhez benyújtott kiegészítő kötetekből az derült ki, hogy a kormány ígéreteivel szemben nem csak idén és 2023-ban, de azután is számol a légitársaságok által fizetett különadóból származó bevételekkel.

Nagy Márton arra sem tért ki, hogy a kormányközeli Magyar Nemzet a cég szerint hamisan állította, hogy a magyar utasok tömegesen váltják vissza a légitársaság járataira szóló jegyeiket, Gulyás Gergely pedig a tegnapi Kormányinfón a cég versenytársainak igénybe vételére buzdította az ország népét.