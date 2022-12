Nem a Wing az egyedüli, amelyiknek már kicsi Magyarország

Kedden adott hírt laptársunk, a privatbankar.hu arról, hogy a magyar kézben lévő Wing Csoport egy lengyel befektetőtársával többségi tulajdont szerez az egyik legnagyobb német ingatlanfejlesztőben, a Bauwert AG-ban. Ezen csak azok lepődnek meg, akik nem követték a magyar ingatlanos vagy építőipari cégek külföldi terjeszkedését. Pedig érdemes lenne, hiszen szépen kirajzolódik, hogy egyrészt időben kapcsoltak, mert meglátták a külföldi lehetőségeket, másrészt kiderülne, hogy részben közpénzt használnak az új piacok meghódításához, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Növekedési Kötvényprogramját.

A Wing itthon is sok féle ingatlant fejleszt, ez például a budapesti Gizella Campus irodaház látványterve. Fotó: Wing

A Wing már a Covid előtt eldöntötte, hogy Európa más országaiban is megméretteti magát. Három évvel ezelőtt mostani lengyel partnerével megvették a Varsói Értéktőzsdén jegyzett lengyel ingatlanfejlesztő céget, az egykor a budapesti Bosnyák térre tervezett megaprojektre készült Echo Investment 66 százalékát.

Lengyelországban a vállalat tevékenysége hét városra összpontosul: Varsó, Krakkó, Łódź, Wrocław, Katowice, Gdańsk és Poznań. A WING és az Echo együtt már több, mint 250 projektet valósított meg, amelyek összterülete meghaladja a 2,9 millió négyzetmétert. Noah Steinberg, a Wing elnök-vezérigazgatója újabb európai akciókra készül és nem titkoltan szeretne bekerülni a legfelső, 15-20 céget számláló európai ingatlanfejlesztői csoportba.

A Futureal és a Cordia is a Corvin sétányon ül, de már régóta európai álmokat akar megvalósítani. Fotó: mfor/Mester Nándor.

Ugyanoda vágyik a kereskedelmi ingatlanokat fejlesztő Futureal és leánycége, a lakásokra szakosodott Cordia is. De ezek már több évvel a Wing előtt járnak, főleg ami a lengyel piac meghódítását illeti. A Futureal évekkel ezelőtt vett már bevásárlóközpontot Nyugat-Lengyelországban egy ír partnerrel. Idén pedig összesen közel 70 ezer négyzetméternyi ingatlanbefektetést jelentett be az általa életre hívott Futureal Investment Partners cégen keresztül. Az újabb tranzakciók során két lengyelországi bevásárlóközpont és egy irodaház került a Futureal-csoport új üzletágának portfóliójába.

A Cordia több száz lakást épített már nagyobb lengyel városokban és további több ezer van valamilyen előkészületi vagy készültségi szakaszban, felvásárolta a Polnord ingatlanfejlesztő céget is. Ugyancsak jelen van már a román lakáspiacon is. De ez nem volt elég, kellett már a nyugat-európai szál is, ami először a spanyol piacot jelentette.

Mérföldkő volt a nemzetközi terjeszkedésben, amikor 2020-ben - a helyi Matter Real Estate céggel együttműködve - felvásárolta a brit Auxesia Homes társaságot, amely lakásszolgáltatóként megfizethető lakhatási lehetőségeket nyújt főleg a brit haderő volt és jelenlegi tagjainak, az állami egészségügy alkalmazottainak, valamint a mentőszolgálati dolgozóknak. Röviddel ezen tranzakció előtt a két partner közösen fektetett be a szintén a szabályozott lakásszektorban tevékenykedő St. Arthur Homesba, továbbá a Cordia részesedést vásárolt a Matter ingatlanbefektetési alapjában is, amely egyesült királyságbeli és írországi ingatlanfejlesztőket finanszíroz strukturált tőkebefektetéseken keresztül.

És még nincs cége: felvásárolt egy másik céget is, majd átnevezte Cordia Blackswan-ra. Ez a vállalat a Birmingham történelmi negyedében található The Gothic projekt exkluzív lakásait értékesíti. Ezen kívül további lakóingatlan-, kereskedelmi és irodaprojekteken is dolgozik, köztük a Lloyd's bank egykori épületének átalakításán.

Nem kisebb lendületet látunk a Jellinek Dániel milliárdos által vezetett Indotek Groupnál. A társaság nem cégek, hanem ingatlanok felvásárlásával terjeszkedik szerte Európában. És nem csupán a környező országokban, például idén zárta le első olaszországi akvizícióit: megvett egy 13 darab közepes méretű, önálló szupermarketből álló észak-olaszországi portfóliót, továbbá egy 18 ezer négyzetméteres, 60 kiskereskedelmi egységből álló bevásárlóközpontot Szicíliában. Nemzetközi terjeszkedését és az értékesítést annyira felpörgette, hogy pár napja ennek irányítására létrehozott egy új igazgatói posztot is.

„A külföldi terjeszkedés kiemelt fontosságú az Indotek Group számára, a jövőben pedig szeretnénk az eddigieknél is nagyobb fókuszt helyezni a nemzetközi jelenlétünkre" – fejtegette a napokban a főtulajdonos magyar üzletember.

Az Indotek Group jelenleg Magyarországon kívül 12 országban van jelen, így például Olaszországban, Romániában, Spanyolországban, Görögországban, Szerbiában, Horvátországban, Lengyelországban és Portugáliában is rendelkezik üzleti, kereskedelmi, ipari ingatlanokkal és szállodákkal.

Az ingatlanszektorhoz erősen kapcsolódó más ismert magyar tulajdonú vállalakozás is fantáziát lát a külföldben. A kecskeméti központú KÉSZ már régóta méregette a német piacot, képviseletet is működtet ott. Idén tavasszal jelentette be, hogy 90 százalékos részesedést szerzett a magyar Frontal Holding Zrt-.ben, s ezzel közép- és kelet-európai szinten is egy rendkívül meghatározó alumínium-üveg homlokzattechnikai vállalat jött létre. A KÉSZ ezzel nyilván erősítheti németországi pozícióit is, hiszen a Frontal stratégiai tanácsadóként már tapasztalatokat szerzett ezen a piacon.

A NER oszlopos tagjának számító és a létesítménygazdálkodásban állami megrendelések segítségével is hasító B+N Referencia Zrt. a saját tempóját így minősítette:

„Egyedülálló teljesítmény, hogy az elmúlt másfél évben a legdinamikusabban növekvő magyar regionális szereplővé váltunk.”

Jelenleg a régió 7 meghatározó országában, 21 ezer munkatársat foglalkoztat és 16,5 millió négyzetméter területet lát el. A régiós piacra lépés 2021 tavaszán kezdődött, az ISS Csoport csehországi, szlovákiai, romániai és magyar érdekeltségeinek felvásárlásával. Ősszel a – szintén ISS leányvállalat – akvizíciójával belépett a szlovén piacra is.

A magyarnál jóval nagyobb lengyel piac lehetőségei mellett ez a cég sem tudott elmenni. Idén januárban megszerezte a lengyel FM-szektor egyik legnagyobb szereplőjét, az INWEMER System csoportot. Ezzel egyértelműen a régió piacvezető létesítménygazdálkodó társasága lett. Később kikacsintott aztán a Balkánra is, szeptemberben külső forrás nélkül megvette a bolgár i-Facility EOOD társaságot.

A régiós terjeszkedés lehetővé tette, hogy a cég belépjen az európai élmezőnybe is: 2021-ben a kontinens 13. legnagyobb FM társasága lett, ebben az évben pedig - a 2021-es eredmények alapján - valószínűleg a Top 10-ben végez. Nem hallgatta el, hogy ezt a hízókúrát jelentős részben az MNB Növekedési Kötvényprogramjából elnyert pénzből fizették: két év alatt összesen 23,2 milliárd forintot kasszírozhattak, illetve forgathattak be a nemzetközi felvásárlásokba.