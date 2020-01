Nem tud meglépni az RTL Klub

Hiába nézik sokan a Drága örökösöket, az RTL Klub nem tud ellépni a TV2-től, utóbbi ugyanis az Exatlon révén tartja a tempót. Vélhetőleg ez is közrejátszik abban, hogy az RTL Klub elkezdte tologatni a műsorok kezdési időpontját.

A hétköznap estéken három saját gyártású sorozattal indult az év elején az RTL Klub, melyek közül a Drága örökösök és a Barátok közt a nézők régi kedvence. Lutri volt viszont, hogy az új kosztümös szériát, mely a Bátrak földje címet viseli, miként fogadják majd. A korábbi heti nézettségi összefoglalónkban azt jeleztük, hogy egy estéről estére jelentkező sorozatnál fel kell építeni a történet elejét, és akár néhány hétig is eltarthat ezalatt, míg magával ragadja a rajongókat, és kiépül a műsor nézői köre. Közel három hét után viszont immár azt lehet mondani, hogy a sorozat nem tudott átütő lenni, rendre a csatorna átlagos közönségaránya alatt teljesít. Pedig az előtte futó műsorok, kezdve a Híradótól, majd a Fókuszon át a Drága örökösökig elég jó alapot jelentene legalább egy, a csatorna átlagát elérő számhoz.

Igaz, a Bátrak földje nem könnyű terepen kell, hogy küzdjön, hiszen a TV2-n ebben a műsorsávban fut az Exatlon. Az RTL-es sorozat 10 százalék alatti közönségaránya ugyanakkor azt jelzi, hogy nem igazán sikerült elérni azt a tervezett célcsoportot, amelyet akár a korábban futó RTL-es műsorok, akár az ősszel a hasonló időben (is) vetített Konyhafőnöknek sikerült. Azt is érdemes megemlíteni, hogy az RTL Klub legrégebbi sorozata, a Barátok közt esetében korábban már bebizonyosodott, hogy eljárt felette az idő, hiszen a 8 óra körüli műsorsávokban sem tud húzni, a későbbi időszakokban pedig kifejezetten gyenge. Ennek ellenére egy erős brandről van szó, amit egyelőre a csatorna nem akar elengedni, így viszont a főműsoridő végén (22-23 óra között) kifejezetten alacsony az RTL Klub közönségaránya.

Nem hozott áttörést a Bátrak földje (Fotó: RTL Klub)

Vélhetőleg a fentiek is hozzájárultak ahhoz, hogy az RTL Klub elkezdte tologatni a programjait. A kora esti időszakot elkezdte kinyújtani, hiszen a Drága örökösök az eredeti kezdési időponthoz képest 20 perccel hátrébb, vagyis 20.05-re került. Az Ökörapátiban játszódó történetet követő Bátrak földje kezdése 21.00-ról 21.15-re változott, és ennyivel kezdődik később a Barátok közt is. Kérdés, hogy ez valóban magasabb számokat hoz majd az RTL Klub számára, vagy a TV2 is elmozdítja az erős számokat hozó Exatlont.

Ha már sajátgyártású sorozatokról van szó, érdemes összevetni a két csatorna produkcióinak számait (18-49 évesek esetén). A legjobb eredményeket a Drága örökösök éri el, amely egyedül pénteken nem tudta hozni a 17 százalék feletti arányt (hétfőtől csütörtökig 17,2-18,6 százalék közötti számokat hozott). Egy-két lépcsőfokkal lentebb van, de hasonlóan stabil számokat hoz a TV2 ősszel indult sorozata, a Mintaapák (11,4-13,8% között szórt). Az RTL idén év elején indult szériája 9,8-10 százalék között alakult, a Bátrak földje egy napon tudott ebből a szűk sávból kitörni, kedden, amikor ehhez képest kiugró, 12,4 százalékos közönségarányt ért el. Ezekhez képest kifejezetten gyenge a Barátok közt, amely 5,5 és 7 százalék közötti közönségarányt tudott a múlt héten.

Tartja a lépést az Exatlon (Forrás: TV2)

Ha a múlt heti műsorok után a várható programokra tekintünk, akkor érdemes megjegyezni, hogy az RTL Klub a vártnál korábban műsorra fogja tűzni az Egyesült Államokban óriási sikernek számító The Masked Singer hazai változatát, amelyet valószínűleg Álarcos énekes címmel adnak majd. Az énekes műsor lényege annyi, hogy ismert előadókat öltöztetnek be úgy, hogy lehetőleg ne legyenek felismerhetők, és így adnak elő különböző dalokat. Aki a csatározásban alulmarad, annak pedig meg kell mutatnia az arcát. A SorozatWiki információi szerint az Álarcos énekes már február végén indulhat az RTL Klubon, és a lap megkeresésére a csatorna azt jelezte, hogy hamarosan valóban elindul a műsor.

A mögöttünk hagyott hétre visszatérve érdekesség, hogy jelenleg két közkedvelt sportág Európa bajnoksága is zajlik: egyészt (női és férfi) vízilabda, másrészt férfi kézilabda. Mindhárom magyar csapat eddig remekül szerepel, a nézők viszont kimagasló számban csak a kézilabdát nézték. A vasárnap játszott, Szlovénia elleni mérkőzés a kereskedelmi célcsoportban hozott erősebb számokat, hiszen a készülékek előtt ülők 11,5 százaléka követte a győzelmet hozó találkozót. A pólósok meccsei viszont egyelőre nem tudtak bekerülni a legnézettebb 50 műsor közé.

A 3. héten a 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) hat estét nyert az RTL Klub, míg egyet a TV2 vitt. Némileg meglepő, hogy nem a vasárnapot, amelyet a leggyakrabban nyerik, hanem ezúttal egy hétköznapot, a szerdát sikerült a TV2-nek behúznia. A két csatorna között a különbség csak kis mértékben változott, a TV2 (11,5% SHR) az átlagos közönségarányát tartotta, az RTL-é (13,4% SHR) viszont minimálisan olvadt.

A középmezőny élén továbbra is magabiztosan áll a Film+ (4,7% SHR), komolyabb lemaradással következik a Cool (2,5% SHR). Nem volt túl erős a Viasat3 (1,8%), amely 2 alá csúszott, míg a Duna TV (1,1% SHR) az egy százalékos átlagérték felett tudott maradni.