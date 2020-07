Nincs megállás: számolatlanul ömlenek a megbízások a Markethez

A Market Zrt.- hez tartozó PREBeton Zrt. július közepén avathatta fel új üzemét a Heves megyei Erdőtelken. Az 5,3 milliárd forintos beruházáshoz több mint 2,5 milliárd forintot (tehát majdnem a felét) vissza nem térítendő támogatásként a kormány adta a nagyvállalati programja keretében.

Scheer Sándor, a Market Zrt. vezérigazgatója egyebek között arról beszélt, hogy a cég tavalyi eredménye tette lehetővé a hevesi beruházást. A NER egyik kedvencének számító Marketnek annyira jól megy, hogy a 2018-as 135 milliárd forintról 2019-ben már 185 milliárd forintra hízott a bevétel. Tavaly nyáron a 2018-as eredmények után 4,7, idén pedig a 2019-es működést követően 5,3 milliárd forint osztalékot fizetett.

A cégvezetés nem hanyagolta el a dolgozókat sem: több éves előkészítés után a napokban adták át az új, látványos megoldásokkal operáló saját vállalati központot a Bojtár utcában. A futó és tervezett más székház projektek gazdái itt kiváló műszaki munkát és hangulatos belső tereket láthatnak.

Az elmúlt években szinte számoltalanul ömlöttek a megbízások a céghez. Csak egyetlen példa: a Magyar Telekom hatalmas, 54 ezer négyzetméteres népligeti központi irodaházát is a Garancsi-cég építhette. A vállalat jelenleg több nagy kivitelezési munkálatban főszerepet alakít. Egyebek között felépítheti a bruttó 100 milliárd forintba kerülő népligeti új multifunkciós csarnokot, az OTP Csoport új, hétszites székházát Angyalföldön és a városligeti Pannon Parkban a Biodomot.

A Kopaszi-gátnál egy lakótornyokból és irodaházakból álló új negyedet hoz létre, benne a MOL Campus nevű felhőkarcolóval. Pár hete pedig befejezte a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új utasmólójának kivitelezését. Hozzá fűződik a Belgrád rakparti új négycsillagos hotel kialakítása is az egykori Kisgazda székház helyén.

Nagy falatok vidéken

Másutt is nagy falatokhoz jutott a vállalat: az ipari ingatlanok építési piacán is meghatározóvá vált. Néhány hónapja lett közismert, hogy a DPD új, hatezer négyzetméteres XV. kerületi csomagelosztó központjának a kivitelezése is a Marketé lett. Ennél nagyobbat szólt idén tavasszal, amikor kiderült, hogy a dán Jysk 200 millió eurós új ecseri logisztikai központját is a Market építheti.

Ezen kívül Debrecenben májusban érte el legmagasabb pontját az általa kivitelezett új csomagológyár és logisztikai központ, amit a Deufol cég használ majd. Természetesen nem maradhatott ki a cívisvárosban a BMW új gyárának előkészületeiből sem, ott a konténerváros felépítését bízták rá.

"Az új hevesi üzem termel, elegendő munkája van. Most 50 dolgozójuk van, s a foglalkoztatottak számát akár százra is tudják emelni" - jelentette ki az avatón a távirati iroda szerint Scheer Sándor.

Garancsi István másik építőipari vállalkozásának is elég jól megy, nyilván, kihasználva az anyacég, a Market farvizét. Erről ebben a cikkben írtunk.

Az emített nagyvállalati programra először csak 15 milliárd forintot tett félre a kormány, majd kisvártatva felemelte 40 milliárd forintra, ebből az összegből csípett le egy kicsit a Market. A kormány csak a feldolgozóipari, építőipari, raktározási, tárolás ágazatokban működő cégeknek ad pénzt, továbbá a nagykereskedelem és kiskereskedelmi vállalkozásokat ösztönzi a pályázaton való indulásra. Területi korlátozás nincs, az ország egész területéről fogadják a támogatási kérelmeket.

Elég a 25%-os önerő

A kormányprogram szerint a támogatott nagyvállalati beruházás 25%-os önerővel kezdhető meg. A pályázónak biztosítékkal is kell rendelkeznie, ez lehet bankgarancia, biztosítok által vállalt garancia, vagy készfizető kezesség. Ugyancsak elfogadják a pályázó fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot.

A támogatás mértéke maximum 50% lehet, azonban ezt a területi elhelyezkedés is befolyásolhatja. A minimum igényelhető összeg 50 millió Ft, tehát a legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft. Elszámolhatnak eszközbeszerzéseket, infrastrukturális beruházási költségeket, gyártási licencet, know-how vásárlást, vagy szoftvervásárlást is.