Orbán Viktor kedvelt török üzletembere átadta a Centrál Kávéház üzemeltetését másnak

A Centrál Kávéház üzemeltetése 2021 decemberétől kerül az Eventrend Grouphoz. A döntést több mint egy éves tárgyalássorozat előzte meg. A bérleti szerződést az Eventrend Group és az Özyer Csoport a Matild Palotában, ünnepélyes keretek között írták alá.

Emre Pasli, a tárgyalásokat vezető török üzletember az ügylettel kapcsolatban azt mondta:

Olyan csapatnak adom át a Centrál kulcsait, amely professzionális tudással, 30 éves tapasztalattal és elkötelezettséggel bír nem csak a gasztronómia, de különösen a történelmi kávéházak működtetése terén. Hiszem, hogy ma Magyarországon nem találtunk volna megfelelőbb partnert.

A mostani eladást lebonyolító Özyer Csoport június végén nyitotta meg a luxushoteljét a Matild Palotában. A beruházás annyira fontos volt a kormánynak, hogy egy rendeletben nemzetgazdaságilag kiemelten fontosnak minősítette, megszabadítva ezzel sok formalitástól. Erről az alábbi cikkben írtunk részletesen.

Az Eventrend Group cégcsoporthoz kötődik mintegy 20 gasztronómiai vállalkozás, többek között a Gundel Étterem, a New York Kávéház, a Spoon the boat, a Főőrség Kávéház, a Városliget Café, a Séf Asztala, a Symbol, a Groupama Aréna vagy a Müpa catering szolgáltatása, emellett 5 vidéki hotel és 11 rendezvényhelyszín is.

A 134 éves Centrál Kávéház a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveinek kedvelt egyetemi találkozó- és szórakozóhelye volt. 1993-ban az épületben játékterem nyílt, majd 1997-ben Somody Imre üzletember vásárolta meg a Centrál Irodaházat, egyben a Centrál Kávéházat. A felújítás után 2000-ben nyitott újra. 2018. augusztus 1-től a Centrál kávéház üzemeltetése a török Özyer Csoporthoz került.