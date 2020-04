Óvatosan újraindul az autógyártás néhány európai üzemben

Csehországban, Lengyelországban és Franciaországban is.

A Volkswagenhez tartozó Skoda kedden ismét elhalasztotta csehországi gyártásának újraindítását. A cég eredetileg azzal számolt, hogy a termelése április 6-án indul újra. Ezt az időpontot azonban először április 14-re, majd 20-ra tolta el, kedden pedig azt közölte, hogy a termelés várhatóan csak április 27-én indul be.

