Révbe ért utódlás - így lehet sikeres a generációváltás egy cégnél

A váltással kapcsolatban jók a megérzései Kemény Zsoltnak. Mint mondja, megnyugtatja őt, hogy nem az ismeretlenbe ugranak bele egy vadidegennel, hanem olyan ember végzi majd a munkáját, akivel otthon is jó a kapcsolatuk.

Kemény Zsolt: Dóri készen áll, emberileg és szakmailag is felkészült a feladatra. Én pedig szeretnék több figyelmet fordítani a családomra, több időt tölteni a feleségemmel. Akár egy hosszú hétvége valahol, vagy ott a detki házunk, ahol mindig van tennivaló.

Otthon is szóba kerül a munka?

ZS: Nem, sosem keverjük a családdal töltött időt és a munkát.

Kemény Dóra: Erre mindig nagyon ügyeltünk. Olyannyira, hogy amikor tavasszal Kanadában voltam nyelvet tanulni, az iskola után mindennap felhívtam a szüleimet, de akkor csak a családot érintő dolgokról beszéltünk. Zsolt inkább felhívott reggel a munkahelyéről, és külön tárgyaltunk a munkahelyi dolgokról.

Az egyetem elvégzése után nem a MagiComnál kezdtél dolgozni. Miért?

D.: Ez meg sem fordult a fejemben. Ahogy mások gyerekei, úgy én sem nagyon jártam be apukám munkahelyére, pedig a cég és én tulajdonképpen testvérek vagyunk, szinte együtt nőttünk fel. Amikor végeztem az egyetemen, meg akartam mutatni, hogy én magam is ki tudom harcolni a pozíciómat, és meg is tudok állni a lábamon.



Az elmúlt másfél év a bejelentés óta miben volt különleges számotokra?

ZS: Dórinak ez az év tanulással, kapcsolatépítéssel telt. Ez igencsak jól sikerült. Sokszor olyan dolgok is a tudomására jutnak, hogy én csak nézek. Sokkal közvetlenebb kapcsolatokat alakított ki a munkatársakkal, mint én.

D.: Számomra az egyik legnagyobb változás, hogy felköltöztem a negyedik emeletre. A negyedik emelet a vezetői szint, így végre közvetlenebb módon juthattam információhoz, nem csak a cigiszünetben elkapott morzsákra támaszkodhattam. Beülhettem és be is ültem a vezetői értekezletekre, nap mint nap együtt dolgoztam Zsolttal és Andrással – Gasparetz András a MagiCom társtulajdonosa, ügyvezető igazgatója –, láttam ők hogyan végzik a munkájukat. Bevontak minden 2020-at érintő döntésbe.

András pozícióját Csuka Dénes veszi át. Vele milyen munkakapcsolatot sikerült kialakítani?

D.: A munkakapcsolatunk eddig is jó volt, sokszor dolgoztunk együtt, kialakult kettőnk között a megfelelő kommunikáció, mindketten arra törekszünk, hogy ez a hajó jó irányba menjen.

Az irány ugyanaz mindkettőtök elképzelése szerint?

D.: Dénes megosztotta velem a cégről alkotott jövőképét, és én is megosztottam vele az enyémet. Sikerült összehangolnunk az elképzeléseinket, elkezdtünk egy olyan rendszert kiépíteni, hogy ne érjen minket hidegzuhanyként, amikor január elsejével valóban nekünk kell vezetnünk a céget.

A te helyzeted több szempontból is különleges: részben gazdasági vezető is leszel, de részben a tulajdonosok, a család képviselője is a cégen belül…

D.: Többen is megkérdezték, hogy szeretnék-e ügyvezető lenni. Nem véletlenül válaszoltam nemmel. Nem érzem kompetensnek magam a területen, de gazdasági területen igen. Ha valaki olyan kérdésben fordul hozzám, ami Dénes asztala, akkor hozzá fogom irányítani, de azt is várom, hogy gazdasági kérdésekben viszont hozzám forduljanak.

Másképpen kezeltek téged a munkatársak, mert te a főnök lánya vagy? Különösen a bejelentés után, hogy te veszed át Zsolt helyét a cégnél?

D.: Szó sincs róla. Azelőtt sem azért beszélgettek velem, mert a főnök lánya vagyok, és azután sem változott a kapcsolatunk. Ha elmegyünk este sörözni valahová, akkor nem azért kerülök rá a címlistára, mert „Dórit nem szabad lehagyni”.

Mit fogsz másképpen csinálni, mint édesapád?

D.: Ez a generációváltás jelentős fordulat a cég életében, és mint minden változás, ez is komoly veszélyeket rejt magában. Még ha másként is szeretnék valamit csinálni, azt nem lehet egyik pillanatról a másikra átvinni, hogy a cég működése zökkenőmentes maradjon. Igen, vannak olyan dolgok, amiket másként csinálnék: szeretem a határozott döntéseket, a következetességet, és fontos volt az elmúlt években, hogy olyan kép alakuljon ki rólam, miszerint következetes vagyok. Világítsunk rá a hibákra. Pontosan ezt kértem édesapámtól is, hogy ha hibázok valamiben, akkor azt jelezze. Ő inkább konfliktuskerülő, de én nem ilyen vagyok. Én inkább vállalom, hogy jelzem, ha valaki valamit nem jól csinált.

Zsolt, te konfliktuskerülő voltál?

ZS.: Én inkább emberközpontúbb módszereket tartok megfelelőnek a cég irányításához, szinte a kollégákat is családtagként kezelem, ha valaki nem jól csinál valamit, akkor megbeszélem vele, de én nem voltam olyan ember, akitől félni kell…

Dóra, ezek szerint tőled félni kell?

D.: Nem, én nem retorziókat akarok, hanem azt, hogy kétszer ne kövessük el ugyanazt a hibát. A célunk az, hogy továbbnőjön a cég, akár a jelenlegi méretének a duplájára, és ha nem vagyunk következetesek, akkor ez kifog rajtunk. Attól, hogy valaki következetes, nem kell udvariatlannak lennie. Ez családi vállalkozás, de ha növekedni akarunk, akkor szükség lesz a folyamatok következetesebb betartására.

Mire számíthat a MagiCom 2020-ban?

ZS.: 2019-ben volt néhány üzleti megpróbáltatásunk, amit a csapat segítségével vészeltünk át. Amikor egy üzleti partnerünk bejelentette, hogy a jövőben nem kíván együttműködni velünk, a felszabaduló munkaerőt gyorsan kellett elhelyeznünk, és mindenki, de tényleg mindenki a maximumot hozta ki magából. Azt hiszem, ez is bizonyította, hogy remek csapatot hagyunk az új vezetőkre. Most formálódnak új lehetőségek, amelyek, ha bejönnek, kiváló év elé néz a cég.

D.: Dénes számára és számomra is fontos volt, hogy megerősítsük: elismerjük a munkatársak teljesítményét, és egyértelművé is tettük, nem fogunk változtatni a csapat összetételén. Az, hogy a MagiCom értékként kezeli az embereket, és nem eldobható eszközként, helyes stratégiának bizonyult 2019-ben, mert ha nem így teszünk, a gond akár komoly bajjá is válhatott volna. Az is kiderült, hogy nemcsak akarunk küzdeni a cégért, hanem tudunk is. Összetartott a csapat, senki sem kezdett el álláshirdetéseket böngészni. A 2020-as évre már szépen jönnek a megrendelések, attól nem félek, hogy nem lesz mit csinálnunk. Ha nem is duplázzuk meg árbevételünket, de mindenképpen egy a jelenleginél erősebb évet várhatunk 2020-ra.

Névjegyek

Kemény Dóra „Alapvetően mindig is reálos beállítottsággal közelítettem a dolgokhoz, és így választottam magamnak iskolákat, és végső soron szakmát is. A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának kereskedelem és marketing alapszakára kerültem, a mester szakra pedig már megtaláltam az igazi helyemet is: pénzügy, azon belül is vállalati pénzügyek szakirányon végeztem. Az egyetemet követően számvitellel kezdtem el foglalkozni, majd pénzügyi vezetőként dolgoztam egy amerikai tulajdonú cégnél. Pár éve már tudatosan készülök, készülünk a nagy feladatra: két éve csatlakoztam a MagiCom-hoz, hogy megismerjem leendő kollégáimat, és az üzleti folyamatokat, hiszen 2020. januártól teljes egészében átveszem édesapám helyét a cégben mint pénzügyekért és gazdasági ügyekért felelős ügyvezető.”