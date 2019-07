Sajátjába olvasztja Simicska volt cégeit Mészáros

Mészáros Lőrinc közvetlen tulajdonába került több volt Simicska-cég is. Most ezek egy részét átrendezi, beolvasztja, ezzel pedig lényegében megszünteti őket önálló egységként.

Nagyjából egy évvel ezelőtt jelentette be Simicska Lajos, a Fidesz volt pénztárnoka, hogy egyetlen érdekeltségét, a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt.-t leszámítva minden cégét átadja üzlettársának, Nyerges Zsoltnak. Már ekkor többen azt gyanították - tesszük hozzá, helyesen -, hogy az érdekeltségek végül Mészáros Lőrincnél fognak kikötni. Az egykori Simicska-birodalom szétosztása véglegesen idén május elején ért véget, ekkor számolhattunk be ugyanis arról, hogy a mezőgazdasággal foglalkozó Mezort Zrt. mellett a reklámmal és közterületi plakátozással foglalkozó társaságokat is a saját nevére vette a felcsúti milliárdos. A folyamat eredményeként hirtelen 23 társaság került a neve alá.

Bár némi racionalizálást már a folyamatban a köztes tulajdonos szerepét betöltő ügyvéd, Vörös József is végrehajtott, amikor elindította a végelszámolást két kisebb cég esetében, Mészáros Lőrinc is folytatja ezt a tevékenységet. Június első napján kezdődött el az MTG Metro Gratis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végelszámolása. A napilapkiadással foglalkozó cég tavaly 12 millió forintos veszteséggel zárta az évet, árbevétele nem volt már, így ésszerűtlennek is tűnik a további fenntartása.

Mészáros azonban nemcsak végelszámolással szüntet meg egykori Simicska-cégeket, de adott esetben össze is vonja azokat: most a birodalom egyik zászlóshajóját olvasztja be az egyik saját cégébe. A Cégközlönyben megjelent közzététel szerint a Mezort Zrt. és a Talentis Agro Zrt. egyesítéséről határoztak olyan módon, hogy előbbi beolvad az utóbbi cégbe. Ezzel pedig a Mezort önálló entitásként megszűnik létezni.

A Zrt.-nek az Opten adatai szerint két közvetlen leánycége van, az Óvár-Agro és a Mezort-Agro Kft.-k, előbbi pedig még tulajdonosa a Gépkör Kft.-nek, valamint a Lajta-Hanság Zrt.-nek. Utóbbi társaság egyedüli tulaja az enyingi Dél-Balatoni Agro Kft.-nek, valamint résztulajdonosa az MTT Tej Kft.-nek.

Az egyesülés után egy 4,2 milliárd forintos eszközállománnyal rendelkező társaság jön létre, melyből 3,9 milliárd forint befektetett pénzügyi eszközként szerepel a könyvekben. 227 millió forintos pénzeszköz (bankszámla és készpénz) áll rendelkezésre a mindennapos költségek fedezésére, ugyanakkor 3,5 milliárd forintnyi tartozást kell majd valamikor kiegyenlítenie a jogutód társaságnak; ehhez a Mezort mindössze 87 millióval járult hozzá.

A Mezort mellett két másik kisebb céget is beolvasztanak egy harmadikba. A Simicskához egykor közel álló Vida Ildikó által vezetett Pro-Aurum Vagyonkezelő Zrt. - mely szintén közvetlenül Mészáros Lőrinc tulajdonába került - magába olvasztja a BREDA-2000 Vagyonkezelő és Befektető Zrt.-t, valamint a RÁC-ING Ingatlanhasznosító-Beruházó Kft.

Az egyesülés végére az átvető társaság 1,6 milliárdos mérlegfőösszeggel fog rendelkezni, 1,1 milliárdos befektetett pénzügyi eszközzel, valamint 1,3 milliárdos kötelezettség-állománnyal.